Oasis, Wu-Tang Clan, Phil Collins, Iron Maiden und New Order führen die Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Klasse 2026 an

Die Rock & Roll Hall of Fame hat offiziell die diesjährigen Inductees bekanntgegeben: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross und Wu-Tang Clan werden in der Performer-Kategorie in die Klasse 2026 aufgenommen.

Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte und Gram Parsons erhalten den Early Influence Award; die Philly-Soul-Songwriterin Linda Creed, Produzent Arif Mardin, Produzent Jimmy Miller und Rick Rubin werden mit dem Musical Excellence Award geehrt; Ed Sullivan bekommt den Ahmet Ertegun Award.

„Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ist die höchste Auszeichnung der Musikwelt“, sagt John Sykes, Chairman der Rock & Roll Hall of Fame, in einem Statement. „Wir freuen uns darauf, diese außergewöhnlichen Künstler bei der diesjährigen Zeremonie zu feiern – es wird eine unvergessliche Nacht.“

Zeremonie im November

Die Zeremonie findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt. Im darauffolgenden Monat wird sie auf ABC und Disney+ ausgestrahlt.

(Es gab in diesem Jahr einige auffällige Übergangene, darunter New Edition, die das weitgehend symbolische Fan-Voting gewannen. Pink und Shakira landeten auf den Plätzen drei und vier – und schafften es ebenfalls nicht rein.)

Phil Collins wurde 2010 als Mitglied von Genesis aufgenommen, doch dies war sein erstes Mal auf dem Stimmzettel als Solokünstler. Seit dem Ende der Genesis-Abschiedstournee „Last Domino?“ im März 2022 hielt er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Anfang dieses Jahres meldete er sich jedoch in einem BBC-Interview zurück und erklärte, er sei „voll mobil und bei guter Gesundheit“, nachdem er eine schwierige Phase gesundheitlicher Rückschläge durchgestanden habe.

Billy Idol überglücklich

Billy Idol war aus dem Häuschen, als er von der Nachricht erfuhr. „Wir haben auf diesen Moment hingearbeitet, und das ist die perfekte Belohnung“, sagt er gegenüber ROLLING STONE. „Man hätte es sich nicht besser träumen können, wirklich. Es ist absolut perfekt … Von seinen Peers anerkannt zu werden, ist unglaublich. Man weiß eigentlich nie, was die Leute von einem denken – aber das hier gibt einem eine Ahnung.“

Iron Maiden werden nach drei Nominierungen in die Hall of Fame aufgenommen. „Wir möchten der Rock & Roll Hall of Fame dafür danken, dass sie uns – und ehemalige Mitglieder, die alle Teil unserer Geschichte waren – in die Inductee-Liste 2026 aufgenommen hat“, sagte Iron-Maiden-Manager Rod Smallwood in einem Statement. „Bei Iron Maiden stand immer die Beziehung zu unseren Fans über allem anderen, auch über Auszeichnungen und Branchenanerkennungen. Allerdings ist es dennoch schön, für Errungenschaften in der Musikindustrie gewürdigt zu werden!“

Dickinson und sein Urteil

Die Bandmitglieder haben sich zur Ehrung noch nicht geäußert, doch Frontmann Bruce Dickinson bezeichnete die Hall of Fame 2018 als „kompletten und totalen Schwachsinn“. „Sie wird von einem Haufen selbstgerechter Amis betrieben, die Rock & Roll nicht erkennen würden, selbst wenn er ihnen ins Gesicht schlägt“, sagte er. „Die sollen aufhören, Prozac zu schlucken, und anfangen, verdammtes Bier zu trinken.“

Oasis haben ähnliche Skepsis gegenüber der Institution geäußert. „So sehr ich Mariah Carey und so liebe – ich sage nur: Tu mir einen Gefallen und verpiss dich“, sagte Liam Gallagher 2024 gegenüber der „Sunday Times“. „Das ist, als würde man mich in die Rap Hall of Fame stecken, und ich will kein Teil von etwas sein, das so geistig gestört ist. Außerdem habe ich mehr für Rock & Roll getan als die Hälfte dieser Clowns im Vorstand – das ist alles kompletter Blödsinn.“

(Es sei darauf hingewiesen, dass es eine lange Geschichte von Künstlern gibt, die die Hall of Fame erst in den Schmutz ziehen und dann einen völlig anderen Ton anschlagen, sobald sie tatsächlich aufgenommen werden. „Selbst für eine Million Dollar würde ich da nicht reingehen“, sagte Cher 2023. „Ich werde meine Meinung nie ändern. Die können sich einfach zum Teufel scheren.“ Im darauffolgenden Jahr erschien Cher nicht nur zu ihrer eigenen Aufnahme, sondern eröffnete die gesamte Zeremonie.)

Wer erscheint wirklich?

Ob Phil Collins, Oasis und Iron Maiden an der Zeremonie teilnehmen werden, bleibt abzuwarten. Ähnliche Fragezeichen stehen hinter Sade, die selten Interviews gibt oder live auftritt, sowie hinter Joy Division/New Order, deren Verhältnis zu Bassist Peter Hook seit zwei Jahrzehnten zerrüttet ist.

„Es wird eine schwierige Preisverleihung, falls wir überhaupt hingehen, aber wie meine Frau sagte: Wir müssen über diese Dinge hinwegkommen … nett und höflich sein und das Beste denken“, sagte Hook 2023 gegenüber „Billboard“. „Vielleicht ist das der Olivenzweig, den wir brauchen, um dem Unrecht, das New Order am Ende widerfahren ist, ein Ende zu setzen. Es ist eine sehr seltsame Situation, aber, wissen Sie, wir sind nicht die erste Band, die voneinander ausgeschlossen wurde, und wir werden nicht die letzte sein.“

Die Aufnahmezeremonie findet zum zweiten Jahr in Folge in Los Angeles statt. Das ist eine Abkehr von der in den letzten Jahren üblich gewordenen Drei-Jahres-Rotation zwischen New York City, Cleveland und Los Angeles. 2027 kehrt sie nach Cleveland zurück.