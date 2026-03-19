Niall Horan lädt ein: Neues Album „Dinner Party“ angekündigt

Niall Horan serviert ein Zwölf-Gänge-Menü: Mit seinem vierten Studioalbum „Dinner Party“ meldet sich der Musiker zurück. Artwork und Tracklist sind bereits enthüllt, der Release ist für den 5. Juni geplant.

Den Nachfolger seines 2023er-Albums „The Show“ begann Horan erstmals am Valentinstag anzuteasern. Gäste des Brooklyner Restaurants Dinner Party fanden an ihren Tischen eine Flasche Wein vor – ein Geschenk des Sängers, der jedem eine handgeschriebene Notiz hinterließ: „Cheers to being done looking for somebody.“ Das Restaurant teilte die nette Geste auf Instagram und erwähnte, dass Horan die Weine persönlich aus dem eigenen Keller ausgesucht hatte. „Here’s a toast to keeping the romance rolling well into spring“, hieß es in der Bildunterschrift.

Nur wenige Tage später postete Horan eine Reihe von Fotos und Videos auf X mit dem Kommentar: „Album is DONE.“ Lange warten müssen Fans ohnehin nicht: Die erste Single „Dinner Party“ erscheint am 20. März. Im Interview mit Capital Breakfast verriet Horan, dass er den Song schrieb, nachdem er seine langjährige Freundin zum ersten Mal auf einer Dinnerparty eines gemeinsamen Freundes kennengelernt hatte.

Wie alles begann

„Das war der Song, bei dem ich dachte: ‚OK, von hier aus nimmt das Album seinen Anfang‘ … Denn meine Beziehung begann in der Nacht, von der dieser Song handelt“, sagte er. „Und mir wurde klar, dass diese Dinnerparty zu etwas viel Größerem geworden ist als nur ein gemeinsames Essen mit ein bisschen zu viel Wein. Sie ist zu den letzten sechs Jahren meines Lebens geworden – und hoffentlich zum Rest davon. Das hat mir dann erlaubt, Songs über all die Momente dieser Beziehung zu schreiben.“

Horan zieht es auch wieder auf die Bühne. Anfang des Monats kündigte er gemeinsame Headline-Shows mit Thomas Rhett in Nashville und Hershey an. Außerdem wird er im Mai beim Big Weekend von BBC Radio 1 auftreten. Fans in Europa können sich jetzt bereits für den Vorverkauf seiner bevorstehenden Headliner-Tour anmelden – die genauen Termine sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

„Dinner Party“ – Tracklist