Gewinnspiel: Niall Horans „The Show“ 5x auf LP

Am Freitag (9. Juni) ist Niall Horans neues Studio-Album „The Show“ erschienen. Es ist bereits die dritte Solo-LP des One-Direction-Mitglieds. 2024 geht Horan mit „The Show“ auf Welttournee, hierzulande hat man zweimal die Chance ihn live zu sehen. Am 11. März in der Berliner Mercedes-Benz-Arena, sowie am 20. März in der Olympiahalle in München. Die Platte folgt auf „Heartbreak Weather“, das der Ire 2020 veröffentlichte.

Niall Horan erlangte vor allem mit seiner Band One Direction Bekanntheit, die als Gewinner der Casting-Show „The Voice“ hervorging. Zuletzt war die Gruppe rund um Harry Styles und Co. jedoch 2015 aktiv. Im gleichen Jahr kündigten sie ihre musikalische Pause an, die bis heute anhält. Offiziell trennten sich die One-Direction-Mitglieder allerdings nie voneinander. 2020 feierten sie dafür aber zehnjähriges Bestehen. Seit 2016 ist Niall Horan nun als Solo-Künstler unterwegs.

Verlosung

ROLLING STONE verlost nun fünf Schallplatten von „The Show“. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Horan“ angeben. Einsendeschluss ist der 30.6.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!