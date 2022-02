Nicht jeder Tag bringt Sonnenschein: Adele mit Grabesmiene bei Basketball-Spiel

Mit Basketball füllt Adeles Freund, der Sportagent Rich Paul, sein Portemonnaie. Ob Adele sein Faible für die weltweit beliebte Ballsportart teilt? Das darf Bildern vom Wochenende (20.02.) nach zumindest angezweifelt werden.

Adele is not amused, Twitter spottet

Dort haben die beiden neben Stars wie R’n’B-Sängerin Mary J. Blige, Liebespaar Megan Fox und Machine Gun Kelly, sowie Schauspielerin Jennifer Hudson das NBA All-Star Game 2022 beehrt. Doch anstatt den Abend in Cleveland mit freudiger Miene zu verleben, starrte die Sängerin mit Augen aus Eis an der Kamera vorbei. Grund genug für die Twitter-Gemeinde, um – auch in Abetracht ihrer kurzfristig abgesagten Vegas-Shows – über die Verstimmung der 33-jährigen zu scherzen:

Adele be doing everything but her Vegas residency 🤔 https://t.co/z6OdLchqLk — Broke Bobby (@so_rudez) February 21, 2022

another episode of adele being a living meme pic.twitter.com/53KSImouGI — fran (@adeledrinkswine) February 21, 2022

She has the facial emotion of someone who is attending a funeral https://t.co/WC96rNmLsl — Stu (@StuCfc_) February 21, 2022