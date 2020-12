Das gemeinsame Platte mit Nicholas Lens heißt „L.I.T.AN.I.E.S“ und ist eine spirituelle Friedenserklärung, für die sich beide Inspiration in Japan suchten.

Nick Cave hat sich in den vergangenen Monaten mit dem belgischen Opernkomponist Nicholas Lens zusammen getan. Dabei entstanden ist das Lockdown-Album „L.I.T.AN.I.E.S“, das irgendwo zwischen Klassik und Moderne eingeordnet werden kann. Alle beteiligten Musiker nahmen dabei ihre Parts nacheinander bei Lens Zuhause in Belgien auf. Das Resultat: 12 minimalistische und zugleich kraftvolle Litaneien, die am 4. Dezember gebündelt erscheinen. Die Idee, gemeinsame Sache zu machen, kam von Nicholas Lens. Der eigentlich sehr viel beschäftigte Musiker kam durch die Corona-Pandemie plötzlich in eine Situation, in der Millionen andere Kreative auch auf einmal steckten: Er hatte Zeit. Und so erinnerte er sich…