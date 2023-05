Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

OSLO, NORWAY - AUGUST 11: Nick Cave performs on stage at the Oyafestivalen on August 11, 2022 in Oslo, Norway. (Photo by Per Ole Hagen/Redferns)

Nick Cave wird bei der Krönung von König Charles III. dabei sein. Zusammen mit Landsleuten wie Fußballer Sam Kerr und einigen regionalen Politikern wird der Australier sein Land bei der Krönung vertreten.

In seinem Newsletter „The Red Hand Files“ antwortete er auf skeptische Briefe über seine Entscheidung und stellte klar, dass es ihm egal ist, was die Leute über seine Entscheidung denken und dass er sicherlich kein „Monarchist, kein Royalist und auch kein glühender Republikaner“ sei. Er habe einfach eine „unerklärliche emotionale Bindung an das Königshaus“.

Nick Cave erinnert sich an die Begegnung mit der verstorbenen Königin Elizabeth II. im Buckingham-Palast: „Sie wirkte fast außerirdisch und war die charismatischste Frau, die ich je getroffen habe. Vielleicht lag es am Licht, aber sie hat tatsächlich geleuchtet“. Er verriet, dass er „zu meiner Verblüffung“ geweint habe, als er die Beerdigung der Königin im vergangenen Jahr im Fernsehen verfolgte.

Der junge Nick Cave ist eben kein Maßstab für heute

Auf die Frage, was der junge Nick Cave von dieser Entscheidung halten würde, antwortete er kühl: „Der junge Nick Cave war, bei allem Respekt für den jungen Nick Cave, jung und wie viele junge Leute meist dement, also bin ich etwas vorsichtig, wenn ich ihn als Maßstab dafür nehme, was ich tun oder lassen sollte. Aber er war süß, das muss ich ihm lassen.“

Er schloss: „Mit all dem im Hinterkopf freue ich mich darauf, zur Krönung zu gehen. Ich denke, ich werde einen Anzug tragen.“

Nick Cave ist in Australien geboren und aufgewachsen – einem Commonwealth-Staat, dessen Staatsoberhaupt offiziell König Charles III. ist. Dazu hat er viele Jahre seines Lebens in England verbracht. Im Jahr 2017 wurde er zum „Officer of the Order of Australia“ ernannt.

Die Krönung findet am Samstag, dem 6. Mai, in der Westminster Abbey statt. Es ist die erste Inthronisierung seit der Krönung von Charles‘ verstorbener Mutter, Elisabeth II. im Jahr 1953.