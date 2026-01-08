Nick Reiners Star-Anwalt tritt zurück – Pflichtverteidiger übernimmt

Nick Reiner hat am Mittwoch seinen hochkarätigen Verteidiger Alan Jackson verloren. Er wird nun von einer Pflichtverteidigerin vertreten, während er sich mit der Anklage konfrontiert sieht, seine Eltern – den legendären Hollywood-Regisseur Rob Reiner und die Fotografin Michele Singer Reiner – getötet zu haben. Die schockierende Doppeltötung ereignete sich am 14. Dezember im Haus der Familie.

Jackson, ein ehemaliger Staatsanwalt von Los Angeles County, trat von dem Fall zurück, als Nick Reiner (32) in einem braunen Gefängnisoverall vor Gericht erschien und seine Anklageverlesung auf den 23. Februar verschoben wurde.

Nick wurde um 9:20 Uhr in den Gerichtssaal geführt und drehte sich häufig um, um die Menschen auf der Zuschauertribüne anzustarren, während er in einer Plexiglaszelle saß und auf den Beginn der Verhandlung wartete.

Gerichtstermin und Wechsel der Verteidigung

Jackson traf sich zehn Minuten lang mit dem Richter und dem stellvertretenden Leiter der Abteilung für schwere Gewaltverbrechen der Staatsanwaltschaft, Habib Balian, in der Richterkammer. Danach sprach er mit Nick, der aufstand und den Hals reckte, um jemanden zu sehen, auf den Jackson in der ersten Reihe zeigte. Es war die Pflichtverteidigerin von Los Angeles County, Kimberly Greene, die anschließend zu Nick ging.

Zu Beginn der Anhörung erklärte Jackson dem Gericht, er habe „zu diesem Zeitpunkt keine andere Wahl, als als Verteidiger zurückzutreten“, und er tue dies mit Nicks Zustimmung. Der Richter bestellte daraufhin umgehend Greene als neue Verteidigerin. Greene beantragte anschließend die Verschiebung der Anklageverlesung. Nick äußerte sich während der Anhörung nur einmal und erklärte dem Richter, dass er der Verschiebung zustimme: „Ja, damit bin ich einverstanden“, sagte er.

Stellungnahmen nach der Anhörung

Auf einer Pressekonferenz nach der Verhandlung wollte Jackson seinen Rückzug nicht näher erläutern, betonte jedoch, dass er und sein Team „weiterhin zutiefst, zutiefst Nick Reiner und seinen besten Interessen verpflichtet“ seien.

„Ich musste als Verteidiger von Nick Reiner zurücktreten. Umstände außerhalb unserer Kontrolle, aber vor allem außerhalb von Nicks Kontrolle, haben dazu geführt, dass es uns leider unmöglich gemacht wurde, unsere Vertretung fortzusetzen“, sagte er. „Ich bin rechtlich und ethisch daran gehindert, alle Gründe zu erklären. Ich weiß, dass das die Frage ist, die alle beschäftigt.“

Jackson erklärte, er sei in den frühen Morgenstunden des 15. Dezember kontaktiert worden, um Nick zu vertreten. Er sagte jedoch nicht, von wem. „Mein Team und ich haben alles stehen und liegen lassen und in den vergangenen drei Wochen buchstäblich jede wache Stunde darauf verwendet, Nick und seine Interessen zu schützen. Wir haben diesen Fall von vorne bis hinten untersucht“, sagte er.

Einschätzung der Verteidigung

„Was wir gelernt haben – und das können Sie sich merken – ist, dass Nick Reiner nach den Gesetzen dieses Bundesstaates, nach dem Recht in Kalifornien, nicht des Mordes schuldig ist. Drucken Sie das“, sagte Jackson. (Nach kalifornischem Recht erfordert Mord ersten Grades Vorsatz und Planung.)

Eine Quelle teilte der „New York Times“ mit, dass es ursprünglich Anwälte der Familie Reiner gewesen seien, die Jackson mit dem Fall beauftragt hätten. In einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE sagte ein Sprecher der Familie Reiner, man habe „größtes Vertrauen in den Rechtsstaat und werde sich zu Fragen des laufenden Verfahrens nicht weiter äußern“.

Ermittlungen und Anklage

Rob Reiner wurde zusammen mit seiner Ehefrau im vergangenen Monat erstochen aufgefunden. LAPD-Vizepolizeichef Dominic Choi teilte der Polizeikommission der Stadt mit, dass die Leichen des Paares im Hauptschlafzimmer ihres Hauses in Brentwood entdeckt wurden.

Choi erklärte, „Informationen aus den frühen Ermittlungsphasen“ hätten die Beamten dazu veranlasst, Nick kurz nach 21 Uhr am 14. Dezember in der Nähe einer Tankstelle im Bereich Exposition Park im Zentrum von Los Angeles festzunehmen. Der Gerichtsmediziner bestätigte später, dass das Paar an „mehreren scharfen Gewalteinwirkungen“ starb. Nick wurde wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt, wobei die Staatsanwaltschaft ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe identifizierte.

Mögliche Todesstrafe und psychische Gesundheit

Der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, erklärte, die Anklage umfasse besondere Umstände. Darunter mehrere Morde mit einer tödlichen Waffe. Was Nick im Falle einer Verurteilung für die Todesstrafe qualifizieren würde. (Ein Verfahren würde voraussetzen, dass ein Richter ihn zunächst für verhandlungsfähig erklärt.)

Hochman sagte, sein Büro prüfe noch, ob die Todesstrafe beantragt werde. Gouverneur Gavin Newsom hat derzeit ein Moratorium für Hinrichtungen in Kalifornien verhängt.

Hochman wollte sich nicht dazu äußern, ob Nick neben seinen bekannten Suchterkrankungen eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen habe. „Wenn es Hinweise auf psychische Erkrankungen gibt, werden sie vor Gericht vorgebracht werden. In dem Umfang, den die Verteidigung für angemessen hält“, sagte er im vergangenen Monat. Quellen bestätigten zuvor gegenüber ROLLING STONE, dass Reiner wegen Schizophrenie behandelt worden sei. Diese Diagnose wurde zuerst von „TMZ“ berichtet.

Früheres Auftreten und familiärer Hintergrund

Nick erschien erstmals am 17. Dezember vor einem Richter. Bekleidet mit einem ärmellosen blauen Suizidpräventionskittel und mit einer Fessel um die Taille. Jackson erklärte damals, es sei zu früh für ein Plädoyer, weshalb die Anklageverlesung verschoben wurde.

„Dies ist eine verheerende Tragödie, die die Familie Reiner getroffen hat. Das erkennen wir alle an“, sagte Jackson nach der ersten Anhörung vor dem Gerichtsgebäude. „Unsere Gedanken sind bei der gesamten Familie Reiner. Dieser Fall ist mit sehr komplexen und ernsten Fragen verbunden, die gründlich, aber sehr sorgfältig geprüft werden müssen.“

Quellen berichteten ROLLING STONE zuvor, dass Rob und Michele Reiner am Abend vor ihrem Tod gefragt hätten, ob sie Nick als Gast zur Weihnachtsparty von Conan O’Brien mitbringen dürften. Auf der Party habe Nick „antisoziales Verhalten“ gezeigt. Darunter das Anstarren von Menschen.

Suchtgeschichte und frühere Gewaltausbrüche

Nick hatte eine lange und öffentlich bekannte Geschichte von Drogenabhängigkeit. 2016 sagte er People, er sei mit 15 Jahren erstmals in eine Entzugsklinik gekommen. Es folgten mehr als ein Dutzend Aufenthalte in Reha-Einrichtungen, außerdem Phasen der Obdachlosigkeit in Maine, New Jersey und Texas. Später schrieb er ein Drehbuch, das lose auf seinen Erfahrungen basierte. Daraus entstand der Film „Being Charlie“ (2016), inszeniert von seinem Vater.

In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ sagten die Reiners, sie hätten verzweifelt versucht, ihrem Sohn zu helfen, doch die Organisation seiner Betreuung sei schwierig gewesen. „Das Programm funktioniert für manche Menschen, aber nicht für alle“, sagte Reiner. „Wenn Nick uns sagte, dass es für ihn nicht funktioniere, hörten wir nicht zu. Wir waren verzweifelt, und weil die Leute Diplome an der Wand hatten, hörten wir auf sie, statt auf unseren Sohn.“

Eigene Aussagen von Nick Reiner

In einem Gespräch mit dem Dopey-Podcast im Jahr 2018 gab Nick zu, süchtig zu sein, und schilderte einen Vorfall, bei dem sein Drogenkonsum zu gewalttätigem Verhalten führte. Er erinnerte sich daran, das Gästehaus seiner Eltern verwüstet zu haben, nachdem er dort während eines Drogenexzesses „isoliert“ worden sei.

„Ich habe mein Gästehaus in Grund und Boden geboxt“, sagte er dem Moderator Dave Manheim. „Ich war völlig aufgedreht von Aufputschmitteln. Und ich glaube, es war Kokain und noch etwas anderes. Ich war tagelang wach und fing an, verschiedene Dinge im Gästehaus kaputtzuschlagen.“ Auf die Frage, ob er sich dabei die Hand verletzt habe, antwortete er: „Daran erinnere ich mich nicht mehr.“ Der Vorfall im Jahr 2017 habe zu einer weiteren Intervention geführt; später erlitt er während eines Fluges einen kokainbedingten Herzinfarkt.

Reaktionen der Geschwister

Rob und Michele Reiner hatten drei gemeinsame Kinder. Am 17. Dezember durchbrachen der ältere Sohn Jake Reiner (34) und die Tochter Romy Reiner (27) ihr Schweigen und teilten ihre Trauer mit. „Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir jeden Moment des Tages erleben, nicht beschreiben. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte“, erklärten die Geschwister in einer von ROLLING STONE erhaltenen Stellungnahme. „Sie waren nicht nur unsere Eltern. Sie waren unsere besten Freunde.“

Die Geschwister dankten außerdem für die vielen Beileidsbekundungen. Sie baten um Zurückhaltung. „Wir bitten nun um Respekt und Privatsphäre. Darum, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen. Und darum, dass unsere Eltern für die unglaublichen Leben, die sie geführt haben, und für die Liebe, die sie gegeben haben, in Erinnerung behalten werden.“