Nickelback sind back on the road, die Band bringt ihr neues Album „Get Rollin‘“ auf Europatour. Einige Gigs sind bereits geschehen, darunter Frankfurt und Köln. Nun folgt am Samstag, den 08. Juni der Tourabschluss der Europakonzertreise – danach geht es für die Kanadier zurück in die Heimat, gefolgt von einigen Amerika-Konzerten.

Tickets? Vorband? Anfahrt? Für das große Finale in München haben wir alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Tickets

Wer Nickelback in der Olympiahalle sehen will: Tickets sind noch da! Über die Preise beschweren sich zwar einige Fans („Ich habe noch nie einen Gig erlebt, der so viel kostet“ unter der Konzertankündigung auf Instagram), wer aber zwischen 85 – 130 Euro zahlen möchte, hat auf Eventim noch die Chance. Sogar direkt vor der Bühne sind noch Plätze frei, für 106 Euro (und viel Wartezeit) kann man Frontman Chad Kroeger direkt gegenüberstehen. Der Einlass startet um 18:00, um 19:30 soll das Konzert los gehen. Höchstwahrscheinlich kommt zu dieser Zeit aber erstmal die Vorband Lottery Winners auf die Bühne.

Vorband

The Lottery Winners haben es von TikTok auf die großen Bühnen geschafft. „Sie haben unseren Song ‚Rockstar‘ während Corona gecovert und daraus einen Sea-Shanty-Song gemacht und auf TikTok gepostet. Das fanden wir cool und dann haben wir mit ihnen nochmal zusammen ein TikTok gemacht, jeder in seinem Zuhause. Wir fanden die Leute von der Band so cool, dass wir dachten, sie wären ein guter Support für diese Tour“, so Chad Kroeger gegenüber „Express“. Die Indie-Pop-Band aus Leigh, Greater Manchester wurde 2008 gegründet. Ihr neues Album „Anxiety Replacement Therapy“ aus dem Jahr 2023 schaffte es auf Platz 1 der UK-Charts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist

Da Nickelback auf ihrer „Get Rollin’“-Reise nun schon einige Konzerte absolviert haben, dürfte die Setlist auch für München feststehen. Eventuell können sich Fans beim Tourfinale auf Überraschungen freuen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Nickelback auch in der Olympiahalle die Show mit „San Quentin“ eröffnen. Insgesamt spielt die Band 17 Songs, zwei davon als Zugabe. Auch auf ein Cover dürfen sich die Fans freuen. So wurde bei den bisherigen Konzerten eine Eigeninterpretation von Oasis‚ „Dont Look Back in Anger“ gecovert. Nach „Burn it to the Ground“ von dem Album „Dark Horse“ ist dann Schluss.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist die gesamte Setlist:

San Quentin

Savin‘ Me

Far Away

Animals

Someday

Worthy to Say

Figured You Out

When We Stand Together

This Afternoon

Hero

Don’t Look Back in Anger (Oasis Cover)

Photograph

Rockstar

Those Days

How You Remind Me

Zugabe:

Gotta Be Somebody

Burn It to the Ground

Anfahrt/Parken

Nickelback spielen am 08. Juni in der Olympiahalle in München. Die Venueadresse lautet:

Olympiapark München

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Für Anreisende mit öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich gleich mehrere Möglichkeiten an: Mit der U3 Richtung Moosach bis Olympiazentrum fahren, die Tram der Linien 20 und 21 bis Olympiapark West oder die Linie 27 bis Petuelring nehmen. Man kann auch mit dem Stadtbus der Linie 177 und 178 bis Petuelring oder mit der Linie 173 bis Olympiazentrum fahren. Die Buslinie 144 bringt Konzertbesucher:innen ebenfalls in die Nähe der Olympiahalle. Hier an einen der folgenden Haltestellen aussteigen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg.

Für die Anreise mit Auto empfiehlt sich vom Mittleren Ring aus (Landshuter Allee) über den Sapporobogen in die Parkharfe einzufahren. Es gibt am Olympiapark und rundherum Parkmöglichkeiten vor Ort, die Anzahl ist jedoch begrenzt. Es empfiehlt sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.