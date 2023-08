„Hate To Love“: Erster Trailer zur Nickelback-Dokumentation

„Hate To Love: Nickelback“ ist der Titel der offiziell genehmigten Nickelback-Dokumentation, die auf dem diesjährigen Toronto International Film Festival im September seine Weltpremiere feiern wird. Der Dokumentarfilm beleuchtet die kanadische Band rund um Frontmann Chad Kroeger und Co. und analysiert ihre kontroverse Stellung innerhalb der Musikwelt. Der Trailer kann unten angesehen werden.

Als Regisseur stand Leigh Brooks hinter der Kamera, der bereits an Dokumentarfilmen über Life of Agony und Terrorvision mitgewirkt hat. Unter der Regie des britischen Filmemachers wird der karriereübergreifende Film zum einen den Aufstieg von Nickelback an die Spitze der Charts beleuchten. Andererseits thematisiert er aber auch die Negativität, die die Alternative-Rock-Band trotz ihres überwältigenden kommerziellen Erfolgs verfolgt hat.

In der Beschreibung der TIFF-Website heißt es: „Nickelback ist einer der erfolgreichsten Acts der Musikgeschichte – und gleichzeitig die Band, die am liebsten gehasst wird. Dieses intime Porträt gibt einen Überblick über die Achterbahnkarriere der kanadischen Stadionrocker.“

Brooks beendete den Film im Juni und reflektierte die Erfahrung in einem Beitrag auf LinkedIn:

„Wow. 6 Jahre Dreharbeiten für die Nickelback-Doku und heute war der letzte Tag“, schrieb Brooks. „Nickelback und jeder einzelne aus dem Nickelteam sind tolle Menschen. Ich bin der Band unendlich dankbar, dass wir diesen unglaublichen Film drehen durften. Es gab Zeiten, in denen ich nicht dachte, dass dieser Tag kommen würde, und obwohl es sich wie ein Güterzug anfühlt, der zum Stillstand kommt, bin ich wirklich gespannt auf das, was in diesem Moment in den Bahnhof einfährt.“

Nickelback touren derzeit durch Nordamerika. Die ausgedehnte Tournee dauert bis Anfang Oktober.

Sehen Sie hier den Trailer zu „Hate to Love: Nickelback“

„Hate to Love: Nickelback“ wird auf dem 48. Toronto International Film Festival erstmalig dem Publikum vorgeführt. Dieses findet vom 7. bis 17. September 2023 in Toronto, Kanada statt.