Unter dem Namen Nick Mason's Saucerful Of Secrets kommt der Musiker für insgesamt sechs Konzerte nach Deutschland.

Im September 2018 ist Nick Mason mit seiner neuen Supergroup unter dem Namen Nick Mason's Saucerful Of Secrets in Deutschland zu sehen. Gemeinsam mit dem ehemaligen Schlagzeuger von Pink Floyd spielen Gary Kemp, Gitarrist von Spandau Ballet, Gitarrist Lee Harris von den Blockheads, Bassist Guy Pratt, der bei Pink Floyd Roger Waters ersetzte, und der Komponist Dom Beken frühe Songs von Pink Floyd aus den Alben „The Piper At The Gates Of Dawn“ und „A Saucerful Of Secrets“. Die Band startete gerade ihre Tournee in London. Jahrelang war Nick Mason live nicht mehr zu sehen. Gemeinsam mit seinen Kollegen von…