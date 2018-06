Auch in Hannover? Eminem traumatisiert Live-Fans mit Gewehrschüssen

Zuschauer berichten von einer traumatischen Erfahrung: Twitter-Berichten zufolge haben einige Fans das Eminem-Konzert beim Bonnaroo-Festival (09. Juni) vorzeitig verlassen, als der Rapper einen Soundeffekt losließ.

Weiterlesen Nicki Minaj erregt mit neuem Album-Cover die Gemüter (und Eminem) Nicki Minaj hat das Artwork für ihre neue Platte („Queen“) ins Netz gestellt. Ihre Fans diskutieren allerdings auch eifrig, ob die Sängerin eine Affäre mit Eminem hat.

Beim Song „Kill You“ aus dem 2000er-Album „The Marshall Mathers LP“ dröhnten Gewehrklänge von der Bühne, einer Explosion gleich. Der Wut und dem Schock in den sozialen Medien nach zu urteilen, weckte das bei viele Konzertgängern Assoziationen an den Anschlag beim „Country Music Festival“ in Las Vegas 2017, dem dutzende Menschen zum Opfer fielen, als ein Mann Feuer aus Schnellschussgewehren eröffnete.

Eminem-Fans: „bereit zur Panik“

Etliche Fans schrien beim Konzert auf oder duckten sich, soweit es ging. „Die ganze Menge, alle gingen in Deckung“, schreibt eine Twitter-Userin. „Dreimal gab es diesen Effekt. Eminem, das ist nicht okay.“ Eine andere: „Respektlos und beschämend. Schande über Dich, Eminem.“

@AndreaRussett @sandwahhh @macykatemusic found this on instagram, the way everyone screams and the camera drops is terrifying pic.twitter.com/mZRwdqoWB4 — Sydney (@Sydneyheight1) June 10, 2018

i was having a good time at eminem’s set then he played a realistic gunshot noise. the whole crowd ducked and i’ve never felt more traumatized and ready to panic. completely inappropriate — red (@sandwahhh) June 10, 2018

it just happened again. 3 times. we left the concert area and it still sounds so real from far away and everyone ducked again. we’re all shaking. NOT OKAY EMINEM. — red (@sandwahhh) June 10, 2018

Honestly, fuck Eminem. Added gunshots to his set. Had to leave. So disgusting and distasteful. Shame on you. — Bella Lowery (@helloitsbella) June 10, 2018

Andere Eminem-Fans verweisen auf die Tatsache, dass der Soundeffekt in „Kill You“ zum langjährigen Live-Repertoire des Künstlers gehöre. Wer sich aufrege, schreibt ein anderer, sei deshalb wohl erst nach 2002 zum Eminem-Fan geworden – und kannte die Showeinlagen des Rappers nicht besser.

Eminem has ended Kill You with the gun shot effects for (at least) 6 years now and this is the first time someone ever complains — Laia (@onlyslimshady) June 10, 2018

So apparently Eminem is performing at Bonnaroo right now and a bunch of younger people are losing their shit because his set included realistic gunshot sound effects. I dunno what song(s) it was from, but it sounds to me like a bunch of people became Eminem fans post 2002. — Trill Walton (@Mooque) June 10, 2018

Am 10. Juli 2018 tritt Eminem auf dem Messegelände in Hannover auf. Es ist sein einziger Deutschland-Gig dieses Jahr, er war nach Minuten ausverkauft.

