Nirvana: Live-Album „Live And Loud“ bald auf Vinyl und im Stream

Zum 20. Geburtstag von Nirvanas drittem und letztem Studioalbum „In Utero“ wurden schon vor sechs Jahren die Video-Aufnahmen des MTV-Auftritts „Live and Loud“ veröffentlicht. Nun wird das Material endlich auch digital und auf Vinyl erhältlich sein.

Vor 26 Jahren fand das Konzert in Seattle, der Heimatstadt Cobains & Co., in der Veranstaltungsstätte „Pier 48“ statt. Es wurde von MTV erst kurz nach dem ikonischen „MTV Unplugged“-Set in New York aufgezeichnet.

Ab dem 30. August soll es das Material nun via Geffen/UMC auf Streaming-Diensten und Vinyl geben. Kürzlich waren Nirvana vor allem im Zuge des großen Universal-Brands vor elf Jahren, dessen Konsequenzen erst kürzlich ans Licht kamen, wieder in die Schlagzeilen geraten. Auch Master-Tapes der legendären Grunge-Band sollen bei dem fatalen Feuer irreparabel zu Schaden gekommen sein. Bassist Krist Novoselić äußerte sich todunglücklich zu dem Vorfall.

