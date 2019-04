Nirvana-Manager über Mordtheorien bezüglich Kurt Cobain

Nicht nur Talent macht den Signature-Sound eines Künstlers aus – auch das Equipment hat maßgeblichen Einfluss darauf, wie Künstler klingen. Geniale Gitarristen wie Jimi Hendrix, Jack White und Slash hatten und haben beispielsweise ihre ganz eigenen Vorlieben, was Effektpedale angeht.

Ähnlich wie die Gibson Les Paul und Fender Stratocaster haben auch einige Effektpedale einen legendären Ruf. Mit ihnen lassen sich selbst simple Riffs und Melodien in ausladende, eindringliche oder bretternde musikalische Highlights verwandeln. Das sind die Lieblings-Pedals großer Musiker, mit denen sich unschlagbare Signature-Sounds auch zu Hause nachspielen lassen. Jimi Hendrix https://www.youtube.com/watch?v=wqLEg0MsSMQ Dass Jimi Hendrix Spaß am Experimentieren mit Effektpedalen hatte, ist nicht zu leugnen – der Musiker nutzte als einer der ersten Künstler seiner Zeit Pedale, um seinen Songs Multidimensionalität zu verleihen. Insbesondere der Wah-Effekt gehörte zu seinen Favoriten, er kommt in Songs wie „Voodoo Child” zur Geltung. Jack…