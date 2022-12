Gwen Stefani: Geht es mit No Doubt bald weiter?

Foto: FilmMagic, Gabe Ginsberg. All rights reserved.

Gwen Stefani denk über eine Wiedervereinigung von No Doubt nach. Die Band habe bisher nichts besprochen, aber Stefani glaubt, dass der Zeitpunkt für eine Reunion gut sei: All die Acts aus den 90ern würden laut ihrer Beobachtung wieder Auftritte planen. Als Beispiel führt die 53-Jährige Blink-182 an, deren aktuelle Tour sehr schnell ausverkauft war.

Auf die Frage vom „WSJ Magazine“ wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sagte sie nur: „Wie stehen die Chancen für irgendetwas? Alles kann passieren. Ich habe keine Ahnung, was mit No Doubt geschehen wird.“ Der Gedanke ist allerdings nicht neu, bereits im letzten Jahr sagte sie, sie denkt oft über ein Comeback der Gruppe nach. Sie wisse allerdings nicht, „was die Zukunft bringen wird“.

No Doubt gründeten sich 1986 als Madness-Coverband. Mit ihrem dritten Studioalbum „Tragic Kingdom“ wurde die Gruppe weltweit bekannt, die Single-Auskopplung „Don’t Speak“ ist ihr größter Erfolg. Die Bandmitglieder legten ab 2003 eine Pause ein. 2008 fanden sie wieder zusammen und waren nochmals sieben Jahre aktiv.