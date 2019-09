NOMINEE COMMITMENT: Slowthai

Billie Eilish, Jorja Smith, Sade, Chance The Rapper, Lykke Li, James Blake und viele weitere Künstler gehen am 22. November in das Rennen um die INTERNATIONAL MUSIC AWARDS in Berlin.

Die Nominierten für den ersten International Music Award stehen fest. Herausragende Künstler wurden von einem 26-köpfigen-Panel, bestehend aus internationalen KünstlerInnen sowie MusikexpertInnen für den IMA vorgeschlagen. Über die jeweiligen Gewinner jeder Kategorie entscheidet ein renommiertes Board, bestehend aus Chefredakteuren internationaler Rolling Stone-Ausgaben. Ausgezeichnet wird in insgesamt acht verschiedenen Kategorien, darunter COMMITMENT, FUTURE und STYLE. Neben den Nominierten in der Shortlist wird der IMA auch für das Lebenswerk in der Kategorie HERO und den besten Live-Auftritt in der Kategorie PERFORMANCE vergeben. Der Preisträger in der Kategorie PERFORMANCE wird in den kommenden Wochen durch ein offenes Publikumsvoting ermittelt. Die erstmalige Verleihung des…