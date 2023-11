„Now And Then“: Das sagen die verbliebenen Beatles-Mitglieder zum neuen Song

Foto: AFP via Getty Images, BEN STANSALL. All rights reserved.

Der neue Beatles-Song „Now And Then“ ist da. Dabei handelt es sich um einen mithilfe von Künstlicher Intelligenz fertiggestellten Song, der auf einer Lennon-Aufnahme aus den 1970er-Jahren basiert. Paul McCartney und Ringo Starr zeigen sich begeistert vom Ergebnis.

„[Paul] rief mich an und sagte, er würde gerne an ‚Now and Then‘ arbeiten. ‚Was denkst du?‘ ‚Ich denke, es ist großartig‘. Also spielte er den Bass ein und schickte mir die Dateien“, erzählte Ringo Starr vor Kurzem im Interview mit „Radio Times Magazine“. „Ich habe das Schlagzeug eingespielt. So nah waren wir noch nie dran, ihn [John] wieder im Raum zu haben, also war es für uns alle sehr emotional. Es war, als ob John da gewesen wäre, wisst ihr?“, so der Schlagzeuger weiter.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

McCartney: „Wie viel Glück hatte ich, diese Männer in meinem Leben zu haben?“

McCartney zeigt sich im Kurzfilm zu „Now And Then“ ebenfalls begeistert. Er erinnert sich unter anderem daran, wie er John Lennons mithilfe von Künstlicher Intelligenz extrahierte Stimmspur hörte. „Sie sagten, das sei der Klang von Johns Stimme. Ein paar Sekunden später… war sie da. Johns Stimme, kristallklar… Peter [Jackson] nahm John mit und gab ihm seine eigene Spur. Es ist, als ob John dort wäre, weißt du – es ist verrückt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„All diese Erinnerungen kommen wieder hoch“, so McCartney. Dann wird er richtiggehend emotional: „Mein Gott, was hatte ich für ein Glück, diese Männer in meinem Leben zu haben und mit ihnen so eng zusammenzuarbeiten und ein solches Werk zu schaffen, dass ich im Jahr 2023 immer noch an Beatles-Musik arbeite. Wahnsinn. Wir arbeiten mit modernster Technologie, und das ist etwas, was die Beatles sehr interessiert hätte. Now and Then‘ ist wahrscheinlich so etwas wie der letzte Beatles-Song. Und wir haben alle darauf gespielt, es ist also eine echte Beatles-Aufnahme.“

Sean Lennon spricht über „Now And Then“

Im Kurzfilm zu „Now And Then“ spricht auch John Lennons Sohn Sean über den Song. „Ich erinnere mich, dass ich mit Papa und Mama im Dakota gewohnt habe“, so der 48-Jährige. „Man hat den Eindruck, dass mein Vater eine Zeit lang mit der Musik aufhörte, um mich großzuziehen, was meiner Meinung nach teilweise stimmt, da er nicht auf Tournee ging und keine großen Verpflichtungen bei einem Plattenlabel erfüllte. Aber er hat zu Hause immer Musik gemacht. Er hat immer Demos gemacht, und ich erinnere mich, dass er mit diesen Kassettenrecordern aufgenommen hat. Meine Mutter hatte eine Handvoll Songs, die mein Vater noch nicht fertiggestellt hatte, und sie gab sie den anderen Beatles.“