„Now And Then“: Das sind die Lyrics des neuen Beatles-Songs

Am 2. November 2023 war es endlich soweit: The Beatles veröffentlichten mit „Now And Then“ einen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz fertiggestellten Song, der auf einer Lennon-Aufnahme aus den 1970er-Jahren basiert und als „letzter Beatles-Song“ bezeichnet wird. Wir haben den Songtext für euch. Empfehlung der Redaktion The Beatles: Hier den neuen Song „Now And Then“ hören

„Now And Then“ wurde von Lennon Ende der 1970er-Jahre verfasst und aufgenommen. Die Beatles wollten den Song bereits in den 1990er-Jahre für die „Anthology“-Reihe fertigstellen – allerdings scheiterte dies an technischen Hürden. Dass man das Lied nun vollenden konnte, ist Regisseur Peter Jackson zu verdanken, der für den Film „Get Back“ verantwortlich zeichnete. Mithilfe einer von Jackson neuentwickelten Studiotechnik konnten Lennons Gesangsspuren in entsprechender Qualität extrahiert werden. McCartney und Starr spielten neue Spuren ein, der Gitarrenpart stammt von George Harrison, der sie in den 1990er-Jahren aufnahm.

Hier gibt es den Song zu hören:



John Lennon machte damals eine Aufnahme mit Klavier und Gesang, die seine Witwe Yoko Ono nach seinem Tod den verbliebenen Band-Mitgliedern vermachte. Diese versuchten die Aufnahmen durch Neue zu ergänzen, scheiterten jedoch zuerst daran, dass man Gesang und Klavier auf dem Tonband nicht klar trennen konnte und dadurch keinen guten Mix erzeugen konnte. Letztendlich schafften sie es dann aber doch durch modernere Technologien, die Stimme des Sängers zu trennen und mit der Aufnahme weiter zu arbeiten.

Die Lyrics von „Now And Then“

I know it’s true

it’s all because of you

and if I make it through

it’s all because of you

and now and then

if we must start again

well we will know for sure

that I love you

now and then

I miss you

oh now and then

I want you to be there for me

always to return to me

I know it’s true

it’s all because of you

and if you go away

I know you’ll never stay

now and then

I miss you

oh now and then

I want you to be there for me

I know it’s true

it’s all because of you

and if I make it through

it’s all because of you