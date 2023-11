The Beatles: Hier den neuen Song „Now And Then“ hören

Foto: Getty Images, Central Press. All rights reserved.

The Beatles zu ihrer Anfangszeit

Der neue Beatles-Song „Now And Then“ ist da. Hier gibt es das Stück im Stream:

Mehr über das „letzte Lied“ der Beatles

Die Entstehungsgeschichte von „Now and Then“ erstreckte sich, den Angaben zufolge, über fünf Jahrzehnte und ist das Ergebnis von Gesprächen und Kooperationen zwischen den Beatles, die bis zum heutigen Tag andauerten: Der Song wurde ursprünglich von John Lennon in den späten 1970er-Jahren verfasst und danach als unvollständige Demo aufgenommen. Bereits vor 26 Jahren hatten die Beatles beabsichtigt, das Lied auf ihrem Album „Anthology 3“ zu veröffentlichen. Er wurde von den noch lebenden Mitgliedern McCartney und Starr mehr als 40 Jahre nach Beginn der Arbeit daran fertiggestellt.

John Lennon machte damals eine Aufnahme mit Klavier und Gesang, die seine Witwe Yoko Ono nach seinem Tod den verbliebenen Band-Mitgliedern vermachte. Diese versuchten die Aufnahmen durch Neue zu ergänzen, scheiterten jedoch zuerst daran, dass man Gesang und Klavier auf dem Tonband nicht klar trennen konnte und dadurch keinen guten Mix erzeugen konnte. Letztendlich schafften sie es dann aber doch durch modernere Technologien, die Stimme des Sängers zu trennen und mit der Aufnahme weiter zu arbeiten.

Das Musikvideo von Peter Jackson

Das Musikvideo zu „Now And Then“ wird am Freitag, dem 3. November, folgen, das unter der Regie von Peter Jackson gedreht wurde.

Jackson führte bereits bei der Dokumentation bzw. Rekonstruktion „The Beatles: Get Back“ aus dem Jahr 2021 Regie, die die Entstehung des Albums „Let It Be“ der Band von 1970 dokumentierte.

In seiner Mitteilung beschreibt Jackson das Werk als „ergreifend und humorvoll“, es lade „die Zuschauer dazu ein, die zeitlose und beständige Liebe der Beatles zueinander mit John, Paul, George und Ringo zu feiern, während sie den letzten Beatles-Song kreieren“. Das Video wird auf dem YouTube-Kanal der Fab Four veröffentlicht.