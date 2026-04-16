Ehemalige Oasis-Mitglieder Alan White und Paul McGuigan werden doch in die Rock Hall aufgenommen

Als der Rock and Roll Hall of Fame die Oasis-Mitglieder der Klasse 2026 bekanntgab, fehlten zwei Namen auf auffällige Weise: Bassist Paul „Guigsy“ McGuigan und Schlagzeuger Alan „Whitey“ White.

Beide hätten starke Argumente für eine Aufnahme gehabt. Guigsy ist der ursprüngliche Oasis-Bassist, dessen Zeit bei der Band von der Gründung 1991 bis 1999 reichte – also das gesamte goldene Zeitalter der Gruppe. Whitey war von Anfang an nicht dabei, stieß aber früh genug dazu, um 1995 auf „(What’s The Story) Morning Glory“ zu spielen, und blieb bis 2004. Er ist der Drummer auf vier ihrer sieben Alben, darunter dem erfolgreichsten.

Anfang dieser Woche hatten wir das in einem Artikel mit acht brennenden Fragen zur Rock-Hall-Klasse 2026 angesprochen. „Wenn [Tony] McCarroll aufgenommen wird, weil er von 1991 bis 1995 das Schlagzeug für die Band gespielt hat, sollte Guigsy für seinen Bassjob von 1991 bis 1999 ebenfalls inducted werden“, schrieben wir. „Das ist nicht kompliziert. Der Rock Hall hat das hier einfach vermasselt. Sie müssen es korrigieren. #JusticeForGuigsy.“

Kampagne zeigt Wirkung

Unsere #JusticeForGuigsy-Kampagne hat schneller Früchte getragen, als wir uns hätten vorstellen können: Sein Name taucht inzwischen auf der Website des Rock and Roll Hall of Fame als Inductee auf. Eine #JusticeForWhitey-Bewegung haben wir nicht gestartet – offenbar war das gar nicht nötig. Auch er ist jetzt gelistet.

Was genau hinter den Kulissen passiert ist, bleibt unklar. Möglicherweise handelte es sich schlicht um Versehen, die rasch behoben wurden. Denkbar wäre auch, dass das Oasis-Lager interveniert hat. So oder so: Es sind die richtigen Entscheidungen. Nun warten wir gespannt auf die Zeremonie am 14. November – und darauf, wer von der Band tatsächlich auftaucht. Guigsy ist extrem zurückgezogen; die Gallaghers und der Rest des aktuellen Line-ups haben möglicherweise keinerlei Interesse daran, an alldem teilzunehmen. Am Ende stünden vielleicht nur Whitey und McCarroll am Podium. Die könnten dann einen „Champagne Supernova“-Drumoff liefern.

(Wenn wir schon dabei sind, Hall-of-Fame-Fehler zu korrigieren: Ronnie James Dio sollte gemeinsam mit Black Sabbath aufgenommen werden, Dave Abbruzzese gemeinsam mit Pearl Jam, und Mark Evans gemeinsam mit AC/DC. Für das Richtige ist es nie zu spät.)