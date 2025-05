Nein, nein, es wird definitiv kein neues Oasis-Album geben!

Die enttäuschendsten Alben aller Zeiten (46): Oasis – „Be Here Now“

2025 wird, so viel ist sicher, ein großes Jahr für Oasis. Die Band wird nach Jahrzehnten wieder gemeinsam auf Tour gehen. Es wird, auch so viel ist jetzt schon klar, eine Konzert-Reise mit Event-Charakter. Alle Gigs waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Kurzzeitig machte allerdings auch die Idee die Runde, dass Oasis auch ein Comeback-Album auf den Markt bringen könnten. Andere Kollegen (Blur! Nun auch Pulp!) haben es ja vorgemacht, wie das gut funktionieren kann und nicht peinlich sein muss.

Am 16. November 2024 teilte ein Oasis-Fan-Account auf X mit, dass die Gruppe schon „konzentriert“ an einer neuen Platte arbeiten würde. „Während Noel in seinem Studio arbeitet, nimmt Liam aus der Ferne Vocals auf, die er Noel zur Genehmigung vorlegt. Insider verraten, dass sich die Musik ‚großartig‘ anhört.“

Neues Album von Oasis? Alles nur ein Scherz!

Kurz darauf antwortet Liam Gallagher, dass schon Songs im Kasten seien. Doch dabei handelte es sich nur um einen Scherz, der Musiker verwies die Story später ins Märchenreich. Und wie es aussieht, braucht man auch keine Hoffnungen hegen, dass er nur etwas geheim halten will.

In einem Interview mit „Music Week“ stellte Alec McKinlay, Co-Manager von Oasis, dass es keine neeue Platte geben werde. „Die Tour ist wirklich die letzte, wie Noel in der Presse deutlich gemacht hat“, sagte er. “Es ist eine Chance für Fans, die die Band noch nie gesehen haben, sie nun zu erleben, oder zumindest für einige von ihnen. Aber nein, es gibt keine Pläne für neue Musik.“

Das letzte Studioalbum von Oasis, „Dig Out Your Soul“, wurde 2008 veröffentlicht. Danach brachten die Briten 2021 eine Live-Aufnahme („Knebworth 1996“) heraus, ein Mitschnitt des Mega-Konzerts im August 1996 beim Knebworth Festival.