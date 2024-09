Oasis teilen neue Tour-Orte für 2025: Ist Deutschland auch dabei?

Oasis auf großer Comeback-Tour 2025: Nachdem sie bereits UK- und Irlandtermine für den Sommer offiziell gemacht hatten, folgen nun weitere Tour-Hinweise der zuvor verstrittenen Britpop-Brüder.

Auch wenn es noch keine konkreten Konzerttermine, Vorverkausdates und Venue-Infos gibt, so liegt nun laut „NME“ zumindest eine Liste an Städten vor, wo sich Liam und Noel Gallagher 2025 noch blicken lassen wollen. Fans hierzulande sind natürlich schon hibbelig – werden sich Oasis auch in deutschen Gefilden blicken lassen?

Was ist mit Deutschland?

Angefangen wird die neue Liste mit dem kanadischen Toronto, auch Tokio, Sydney, Buenos Aires und mehrere US-Städte sind dabei. Einige weitere Orte folgen – nur Deutschland geht wieder leer aus.

Seht hier die komplette Auflistung:

Toronto, Kanada

Chicago, USA

East Rutherford, New Jersey, USA

Boston, USA

Los Angeles, USA

Mexico City, Mexiko

Seoul, Südkorea

Tokyo, Japan

Melbourne, Australien

Sydney, Australien

Sao Paulo, Brasilien

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentinien