Bei Oasis dreht sich alles um die Freude an positiver Männlichkeit

Jeff Jarrett reiste von seinem Wohnort in St. Louis an, um den Auftakt der Oasis Live ’25-Tournee im Juli in Cardiff, Wales, und dann im August im Soldier Field in Chicago zu sehen. Aber für ihn wird kein Oasis-Konzert jemals an den Abend Anfang September in Pasadena, Kalifornien, heranreichen, als er zum ersten Mal seine Lieblingsband zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn Wolf sah.

„Es war ein Abend, der so schön – und so laut – war, wie ich es mir erhofft hatte“, sagt Jarrett, 44, Booking-Agent und Künstlermanager, der sich stolz daran erinnert, wie sein Sohn von den umstehenden Zuschauern mit High-Fives begrüßt wurde. „Als Wolf ‚Acquiesce‘ sang, lachte ich wie Mr. Burns in The Simpsons: ‚Mein Sohn liebt Oasis. Der Plan geht auf.'“

Väter und Söhne. Väter und Töchter. Und Väter und ihre Väter. Ehemänner, Freunde, beste Kumpels. Ehemalige Mitbewohner aus dem College, aktuelle Mitbewohner aus dem College. Und keiner von ihnen benahm sich schlecht – zumindest nicht nach dem, was ich am Labor Day-Wochenende bei der ersten von zwei Shows im MetLife Stadium in New Jersey beobachtet habe.

„So viel Umarmen, Küssen, Weinen unter Männern und keine einzige Schlägerei unter Kumpels“

Ich wage zu sagen, dass ich beeindruckt, bewegt und ja, überrascht war von all der positiven Männlichkeit. Scheinbar überall, wo ich hinkam, gab es glückliche, sensible, emotionale und ritterliche Männer. Am Merchandise-Stand, an der Tequila-Bar. Sogar auf dem Parkplatz, wo ein fröhlicher Herr Bier an Passanten verteilte und sie einlud, sich den Sonntagsfußball auf dem Großbildfernseher anzusehen, den er auf einem Klapptisch aufgestellt hatte.

„So viel Umarmen, Küssen, Weinen unter Männern und keine einzige Schlägerei unter Kumpels in den drei Shows, die ich besucht habe“, schrieb mir Bob Ferguson, ein Gen X’er aus New Jersey, der für Oxfam die Musikerbetreuung leitet, nach der Labor Day-Show im MetLife. Er hat auch die beiden Reunion-Shows in Toronto gesehen – die erste Station von Oasis auf dieser Tournee in Nordamerika. „Ich habe noch nie so viele alleinerziehende Väter mit Kindern bei einem Rockkonzert gesehen, die zusammen singen, als wäre es der natürlichste Familienausflug, auf dem Boden eines Footballstadions zu stehen und ‚Ich bin ein Rockstar!‘ zu rufen. Ich finde es toll, dass die ungewöhnlichen Jungs von Oasis eine erstaunliche soziale Höflichkeit hervorrufen!“

Höflichkeit war nie die Stärke der Gallaghers

Höflichkeit war nie die Stärke der Brüder Gallagher. Sie waren für ihre Unhöflichkeit bekannt, die in den 90er- und 2000er-Jahren in Interviews (wo sie mitten im Gespräch den Raum verließen, beleidigende Äußerungen machten oder sich über die Journalisten lustig machten) und bei ihren eigenen Konzerten (wo Liam dafür bekannt war, das Publikum mit Bier zu bespucken) deutlich zum Ausdruck kam. Der ältere Bruder Noel liebte es, andere Musiker zu verspotten: Phil Collins war „ein mittelmäßiger Glatzkopf“, Robbie Williams „der dicke Tänzer von Take That“ und so weiter und so fort. Als INXS-Frontmann Michael Hutchence Oasis 1996 einen BRIT Award überreichte, begann Noel seine Dankesrede mit den Worten: „Ehemalige Stars sollten keine Preise überreichen …“

Die Gallaghers beleidigten sich auch öffentlich gegenseitig. Nachdem sich die Band 2009 aufgelöst hatte, stichelte Liam jahrelang auf Twitter gegen Noel und bezeichnete ihn als „Kartoffel“ und „traurigen kleinen Zwerg“, während Noel Liam als „den wütendsten Mann, den man je treffen kann. Er ist wie ein Mann mit einer Gabel in einer Welt voller Suppe“ beschrieb.

Jetzt, 16 Jahre nachdem Noel Oasis in Paris beendet hat – angeblich nach einer körperlichen Auseinandersetzung hinter der Bühne, bei der Liam eine Gitarre wie eine Axt schwang –, legen die Brüder Wert darauf, jede Show damit zu beginnen, dass sie mit umeinander geschlungenen Armen auf die Bühne kommen. Umarmungen und Küsse gibt es reichlich.

Versöhnung als Teil der Identität

Heilt die Zeit alte Wunden und mildert sie selbst die härtesten und frechsten Rockstars? Manche mögen sagen, dass eine Comeback-Tournee, die angeblich 1,6 Milliarden Dollar einbringen soll, dabei hilft. Aber Paul Adams, 54 – geboren und aufgewachsen in Manchester, England, genau wie Noel und Liam – bietet eine kleine Armchair-Psychologie zur Dynamik zwischen den Gallaghers. „Man muss verstehen, dass Männer aus dem Norden so leidenschaftlich sind, wie es nur geht“, sagt er.

„Wenn man sich mit jemandem im Norden Englands zerstreitet, wird das Teil der eigenen Identität. Es ist die Kleidung, die man trägt … Aber das ist alles nur Prahlerei. In dem Moment, als ihr Publikum weg war, waren beide Männer voller Reue über diese Beziehung, die scheinbar beendet war, bis zu dem Punkt, dass sie sich wahrscheinlich nicht einmal mehr daran erinnern konnten, warum, aber es gab immer eine Sehnsucht nach Versöhnung. Wir können also zynisch sein, wenn die Brüder Arm in Arm auftreten, aber eigentlich brauchen sie das.“

Jason Singer – alias der in Nashville lebende Singer-Songwriter Michigander, der Oasis als „einen der Gründe, warum ich Musik mache“ bezeichnet – glaubt, dass auch ihre Fans die Versöhnung brauchen. „Diese Konzerte versetzen die Menschen zurück in eine Zeit, in der wir als Gesellschaft noch nicht so polarisiert waren“, sagt der 33-jährige Singer, der eines der Konzerte in Chicago gesehen hat.

Du und ich, wir werden für immer leben

An meinem Platz im MetLife-Stadion lernte ich meine Nachbarn kennen. Darunter waren zwei langjährige Freunde, die die Band auf der Bühne weitgehend ignorierten und stattdessen fast jeden Songtext miteinander sangen. In der Nähe saß ein Mann, der mit seiner Verlobten und ihren Eltern da war. Er hatte diesen Abend, dieses Konzert, speziell für sein erstes Treffen mit seinen zukünftigen Schwiegereltern ausgewählt (eine brillante Entscheidung, da das weißhaarige, ältere Paar offenbar große Oasis-Fans waren).

Zu meiner Rechten saßen zwei Brüder aus der Bronx, Frank, 34, und Joseph, 27. Ich lernte den Älteren kennen, als er mich fragte, ob wir uns an den Armen fassen könnten, um den „Poznań“ zu machen, einen bei den Fans beliebten Moment während „Cigarettes and Alcohol“, in dem Liam das Publikum auffordert, sich mit dem Rücken zur Bühne zu drehen und auf und ab zu springen.

Wie bei vielen Fans, die ich an diesem Abend traf, war dies nicht ihr erstes Oasis-Konzert. Frank, der wie sein Bruder im Baugewerbe tätig ist, sagte, er sei noch nie zuvor im Ausland gewesen, aber als bekannt wurde, dass die Band sich wieder zusammengefunden hatte und eine Tournee in Großbritannien beginnen würde, schrieb Joseph ihm „wie verrückt SMS: ‚Wir müssen hingehen!‘ Als wir Kinder waren, mochte mein Bruder sie, weil ich sie mochte. Ihre Musik hat uns einander viel näher gebracht. Sie sind Brüder, wir sind Brüder.“

„Ich war völlig außer mir. Ich meine, Tränen!“

Als die Tickets für die Konzerte in Großbritannien in den Verkauf gingen, blieben die beiden die ganze Nacht in New York wach und schafften es schließlich, zwei Tickets für eines der sieben ausverkauften Konzerte im Juli und August dieses Jahres im Wembley-Stadion in London zu ergattern.

„Wir kommen dort an und sehen alle in Oasis-Klamotten, und ich bin schon ganz emotional“, sagt Frank.

„Dann gingen die Lichter aus und die ersten Töne des Intros erklangen, und ich stand Arm in Arm mit meinem Bruder und nahm alles in mich auf. Ich schaute mich um und alle waren mit ihren Familien und Freunden da. Alle empfanden dasselbe: Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft. Dann kamen sie auf die Bühne, Liam und Noel hielten sich an den Händen … Ich war völlig außer mir. Ich meine, Tränen!“

Die beste Nacht meines Lebens

„Ich habe ungefähr vier Mal geweint“, sagt Singer und erinnert sich an seine Erfahrung bei der Show im Soldier Field. „Es war die beste Nacht meines Lebens. Ich habe schon einige verrückte, coole Shows gesehen, aber diese hat alles übertroffen. Ich kann wirklich nicht aufhören, daran zu denken. Und ich habe noch nie so etwas erlebt. Und ich habe viele Leute gesehen, die sagen, dass dies die Eras Tour für weiße Typen ist. Ich weiß nicht, wie man so etwas wiederholen könnte.“

Unmöglich, schnaubt Adams: „Es gibt niemanden, der jetzt eine Reunion-Tour machen könnte, die das übertreffen würde. Es ist mit ziemlicher Sicherheit die erfolgreichste Reunion-Tour aller Zeiten. Und die Band klingt besser als je zuvor. Es ist Musik der Arbeiterklasse, untermauert von Ehrgeiz und der Fähigkeit, das Schöne im Alltäglichen zu sehen. Noels Songs über Hoffnung, Freundschaft und Freude, kombiniert mit seiner Fähigkeit, wunderschön traurige Akkordfolgen und Hymnen zu schreiben, die von seinem Bruder gesungen werden, sind heute mehr denn je gefragt. Alles ist beschissen, also geh und trink ein Bier, umarme die Menschen um dich herum, sing die Songs, die du auswendig kennst, und glaube daran, dass alles gut werden wird.“