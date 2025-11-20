Oasis-Tournee 2026? Liam Gallagher spricht endlich Klartext

Wenn Sie die Reunion-Tour von Oasis in diesem Jahr verpasst haben, dürfen Sie jetzt ruhig „zornig zurückblicken“ – denn Sie könnten tatsächlich etwas verpasst haben. Die Zukunft der Reunion steht nach einer Reihe pointierter Social-Media-Posts von Liam Gallagher infrage.

Social-Media-Antworten sorgen für Verwirrung

In den vergangenen 24 Stunden spielte der Sänger ganz direkt mit den Gefühlen der Fans und gab schroffe, bissige Antworten auf die Fragen zur Band. „Wird es eine Tour 2026 geben?“, fragte jemand. „NEIN“, antwortete er in Großbuchstaben. „MEINST DU DAS VERDAMMT ERNST?“ fragte ein anderer. „JA, ICH MEINE ES VERDAMMT ERNST“, schrieb er zurück – Apostroph impliziert. „[Wird] es eine Tour 2027 geben“, wollte ein anderer wissen. „Vielleicht“, antwortete er – nur mit einem einzigen Großbuchstaben, was bedeutet, dass er es vermutlich flüsterte wie Marlon Brando „Das Grauen, das Grauen“ am Ende von „Apocalypse Now“.

Dieser Schlagabtausch kam kurz vor dem Abschlussdatum der Reunion in Brasilien an diesem Wochenende. Seine Unentschlossenheit sollte allerdings niemanden überraschen, denn er hatte einem Fan bereits eine schmierige Antwort gegeben, als dieser fragte, ob er traurig sei, dass die Tour endet. „Bin ich nicht, da ich Dinge weiß, die ihr nicht wisst“, schrieb er am vergangenen Mittwoch.

Zweifel am Fortgang der Tour

Als ein Fan fragte, ob er dafür ausgeschimpft worden sei, dass er bei Konzerten „bis nächstes Jahr“ gesagt habe, antwortete er, dass jemand — kein(e) Noel erwähnt — mit „ein paar Tuts und hochgezogenen Augenbrauen“ reagiert habe.

„Ihr werdet mich nächstes Jahr sehen und im Jahr danach und so weiter, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob es mit Oasis sein wird“, schrieb er in einem sehr langen Schachtelsatz, den wir jetzt aufbrechen, damit Sie Luft holen können. „Wir müssen uns zusammensetzen und diese Dinge besprechen, wenn es allein nach mir ginge, dann würdet ihr wissen, dass wir touren würden, bis wir sterben, weil es das Beste auf der Welt ist, aber LEIDER ist es das nicht“ (kein Punkt, Großschreibung seine).

In einer weiteren Nachricht fügte er hinzu: „Ich kann keine Tour herbeizaubern, es ist wie es ist und wahrscheinlich das Beste.“ Wenn Sie Angst haben, etwas zu verpassen, sollten Sie Ihre Flugtickets nach Brasilien schnell buchen.