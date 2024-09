Oasis verkünden neue Tourdaten – in Nordamerika

Das nennt man wohl Bock aufs Live-Spielen: Oasis dehnen ihre 2025er Tournee weiter aus. Nun haben die Gallagher-Brüder Konzerttermine für Nordamerika angemeldet.

Oasis live in Kanada, USA und Mexiko

Am 24. August werden sie in Toronto starten, danach geht es weiter nach Chicago, gefolgt von East Rutherford, Los Angeles und schlussendlich noch Mexiko-Stadt am 12. September.

Auf Instagram lassen Liam und Noel Gallagher zu den Kanada-, USA- und Mexiko-Dates verlauten: „Ihr habt die letzte Chance zu beweisen, dass ihr uns die ganze Zeit geliebt habt.“ Dazu gibt es jede Menge Archivmaterial kombiniert mit Fan-Zitaten sowie einleitend dem aktuellen Tour-Poster in Farbe.

Oasis auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, den 3. Oktober. Der offizielle Ticketverkauf geht am Freitag, den 4. Oktober los. Karten gibt es via Live Nation.

Support

Als Support haben die Geschwister bereits Cage The Elephant bekannt gegeben. Die Band selbst spricht bereits auf ihrem Instagram-Account von einer „Ehre“, im Spätsommer der Vor-Act für Oasis sein zu dürfen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alle Tour-Daten für Nordamerika im Überblick: