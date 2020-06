Oliver Pocher wünscht sich Weltreise mit Xavier Naidoo

Ein Hacker wilderte im Account von Mercedes Benz herum, postete Hakenkreuze und beschimpfte Xavier Naidoo.

„vscheiss nazi" (sic!) – so wurde am Dienstag (05. Mai) ein Instagram-Beitrag auf dem offiziellen Account von Xavier Naidoo kommentiert. Der Absender verblüffte: Automarke Mercedes Benz. Mehrere Follower des irregeleiteten Schmusebarden kamen der Sache dann auf die Spur. Hackern gelang der Zugriff auf das deutsche Konto von Mercedes Benz, änderten zum Beispiel den Steckbrief des Herstellers. Als Motto wurde „HACKED BY catz" ausgeworfen, wie „Mannheim24" berichtet. Laut der Seite…