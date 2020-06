Adams wütete auf Social Media gegen jene, die er als verantwortlich für den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie sieht. Ganz kritiklos kam der Sänger damit nicht davon.

Heftige Kritik an Bryan Adams wird laut, denn der kanadische Singer-Songrwriter brachte sich bei dem Versuch, seinen Frust über die aktuelle Coronakrise und seinen deswegen abgesagten Konzerten auf Social Media abzulassen, in eine ziemlich prekäre Lage. Adams ließ sich am Montag im Netz zur einer Tirade über das Coronavirus hinreißen und ging dabei relativ zügellos auf jene Menschen los, die seiner Meinung nach für die Pandemie verantwortlich sind. „Dank einiger verdammter Fledermaus-Fresser, dem Verkauf von Tieren auf den Wetmarkets, dem Virus, das gierige Bastarde hervorbringt, liegt die ganze Welt nun auf Eis“, schrieb Adams in dem Post, den er auf…