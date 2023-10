Olivia Rodrigo macht Kinder auf dem Schulweg glücklich

Foto: YouTube. All rights reserved.

Für ihren Gastauftritt bei „Jimmy Kimmel Live!“ vor einigen Tagen verwandelte sich Pop-Sternchen Olivia Rodrigo zur „Anhalterin“, die zur morgendlichen Schulfahrt der Familie Kimmel ins Auto stieg, um einige ihrer Hits zu spielen.

In einem Beitrag in der Sendung war zu sehen, wie der Talkmaster gemeinsam mit seiner Frau im Van seine Kinder Billy und Jane zur Schule bringt. Auf die Frage, ob sie aufgeregt seien, „heute etwas in der Schule zu lernen“, antwortete Jane: „Nicht wirklich… Ich mag die Schule nicht.“

Doch der Tag sollte erst einmal eine andere Wendung nehmen. Am Straßenrand winkt Rodrigo und erregt die Aufmerksamkeit des Moderators. Kimmel: „Oh, da drüben ist eine Anhalterin, sollen wir sie mitnehmen?“, Auf dem Rücksitz tauschen sich die Kids bereits aus, welcher Star dort womöglich gleich die Tür geöffnet bekommt. Rodrigo hüpft umgehend auf den Rücksitz des Autos und fragt die beiden Kinder nach ihren Lieblingssongs aus ihrer Diskografie.

Die „Drivers License“-Sängerin hat gar keinen Führerschein

Dann singt sie (natürlich) „Ballad Of A Home Schooled Girl“ nach Janes Wunsch, gefolgt von Billys Lieblingssong „Get Him Back“ (mit einem etwas seltsamen Penis-Witz im Anschluss, aber lassen wird das…)

Im Anschluss erklärt Olivie Rodrigo, dass ihr Hit „Drivers License“ insofern nicht viel mit ihr zu tun hat, weil sie (noch) gar keinen Führerschein besitzt.

