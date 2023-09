Alle Augen auf Olivia Rodrigo

„Oh, mein Gott – schau mal!

Olivia Rodrigo sagt: „Ich habe gerade für dich parallel geparkt!“

Wir sitzen in Rodrigos schwarzem Range Rover im Highland Park von L.A. und halten vor dem Heimstudio ihres Produzenten Dan Nigro. Rodrigo trägt ein tolles Outfit für den späten Juli – ein kurzes, sommerliches Blumenkleid, hohe, braune Lederstiefel und Ringe an den Fingern – aber sie ist ziemlich deprimiert über den neuen Pickel zwischen ihren Augenbrauen. Accutane, das Akne-Medikament, das sie seit etwa sechs Monaten nimmt, macht ihre Lippen ständig trocken, also liggen ein paar Burt’s Bees-Lippenbalsam-Sticks und zwei Reisetuben Aquaphor im Becherhalter herum. Alles ziemlich typisch für eine 20-jährige Autofahrerin, bis auf die Tatsache, dass auf dem Kalender im Display ihres Autos „Rolling Stone Interview“ steht.

Die Sache mit dem Parallelparken – eine lustige Geschichte. Vor zwei Jahren platzte Rodrigo mit ihrer angstbesetzten Hymne „Brutal“ heraus: „I’m not cool, and I’m not smart/And I can’t even parallel park“ und erreichte damit mehr als eine halbe Milliarde Streams. „Brutal“ war der Eröffnungssong von „Sour“ aus dem Jahr 2021, dem am sehnlichsten erwarteten Pop-Debüt seit Jahren. Das Al-bum brach auf Anhieb den Rekord für das meistgestreamte weibliche Debüt in einer einzigen Woche auf Spotify und vollendete Rodrigos Verwandlung vom Disney-Teenie zu einem der größten und sympathischsten Popstars der Welt in weniger als sechs Monaten. Sie gewann drei Grammys, trat bei „Saturday Night Life“ auf und sang zwei Songs mit Billy Joel im Madison Square Garden. („Er hat Onkel-Vibes“, sagt sie.) Sie hat sogar den Präsidenten im Weißen Haus besucht, um junge Menschen zur Covid-19-Impfung zu bewegen. Das mit dem Parken hat sie anscheinend auch gemeistert. Jetzt muss sie nur noch ein paar andere Dinge herausfinden.

Ihre oberste Priorität ist es, den wahnsinnigen Druck zu überwinden, mit „Sour“ gleichzuziehen – und es vielleicht sogar zu übertreffen. Auftritt „Guts“. „Der Anfang war wirklich schwer“, sagt sie. „Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen Song schreiben konnte, ohne darüber nachzudenken, was andere Leute davon halten würden. Es gab definitiv Tage, an denen ich am Klavier saß, mich darauf freute, einen Song zu schreiben, und dann weinte.“

„In der Zeit des zweiten Albums herrscht so viel Chaos in deinem Kopf“, sagt Katy Perry, die während der Arbeit an „Teenage Dream“ von 2010 mit ähnlichen Erwartungen konfrontiert war. „Du hast dein ganzes Leben Zeit, um deine erste Platte zu machen, und dann vielleicht zwei Jahre, um deine zweite zu machen – und dabei machst du auch noch eine echte psychologische Veränderung durch. Zum Beispiel: ,Oh mein Gott, ich kann meiner Mutter ein Auto kaufen‘, und ,Oh mein Gott, ich muss nicht mehr den Stress aus meiner Vergangenheit haben‘. Aber es ist ein verrückter Dschungel da draußen.“

Perry bot sich Rodrigo als Mentorin an. „Als ich sie das erste Mal traf“, sagt Perry, „legte ich ihr die Hände auf die Schultern und sagte: ,Hör zu, ich bin da. Was im-mer du brauchst.‘ Denn ich weiß genau, was diese Pop-Girlies durchmachen, und als ich in dieser Situation was, hat das niemand wirklich für mich getan.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nigro, ein Mittvierziger, ehemaliger Altrocker und Rodrigos engster Mitarbeiter, half ihr ebenfalls, ihre Ängste abzubauen. „Dan sagte: ,Du musst nach Hause gehen und dich ausruhen‘“, erinnert sie sich. Das Duo bekämpfte das, was sie scherzhaft als „das Grauen“ bezeichneten, mit Essenspausen, in der Regel mit Burgern oder taiwanesischen Gerichten – manchmal auch mit Taco Bell, wenn sie sich faul fühlten. „Ich habe wirklich gut gegessen, als ich den Rekord aufstellte“, scherzt sie. Sie besuchte oft Nigros einjährige Tochter, probierte ihre Babynahrung („Ich dachte: ,Scheiße, ist das lecker!‘“) und schenkte ihr bezaubernde Outfits. „Sie ist das ultimative Mittel gegen eine Schreibblockade“, sagt Rodrigo.

„Guts“ ist eine Sammlung von Pop-Punk-Krachern und wunden, na-chdenklichen Balladen, die darauf hindeuten, dass Rodrigo nach all dem Multiplatin-Herzschmerz endlich wieder Spaß hat – eine wilde und freie 20-Jährige, die nichts zurückhält. „I’ve got sun in my motherfucking pocket, best believe“, singt sie in dem euphorischen „All-American Bitch“. In anderen Momenten, wie bei „Get Him Back!“, ist sie irre komisch: „He had an ego and a temper and a wandering eye/ He said he’s six-foot-two and I’m like, ,Dude, nice try!‘“

„Unser Ziel war es, etwas Verspielteres zu machen, eine Platte, die sich selbst nicht so ernst nimmt“, sagt Rodrigo, die weiß, dass die meisten Fans „Sour“ als direkte Reaktion auf ihre Trennung von ihrem „High School Musical: The-Musical: The Series Co-Star“ Joshua Bassett gesehen haben. „Das letzte Album war defini-tiv ein Trennungsalbum, sehr zu meinem Leidwesen“, sagt sie. „Ich habe wirklich versucht, es anders zu machen, aber das war es dann doch. Heutzutage fühle ich mich viel glücklicher. Alles ist ziemlich gut. Ich wollte also nicht etwas super-schwermütiges machen, eine Platte mit Balladen.“

Die Künstlerin, die Amerikas Aufmerksamkeit erregte, als sie „I’m so sick of 17/ Where’s my fucking teenage dream?“ sang, ist erwachsen geworden. Seit kurzem lebt sie in New York und hat sich eine Wohnung in Greenwich Village gekauft (vielleicht hat sie sich Wanzen eingefangen). „Allein zu leben, ist sehr beängstigend“, bemerkt sie. „Ich habe immer Angst, dass jemand reinkommt und mich ermordet, oder dass ein Geist kommt und mich heimsucht.“ Aber sie lebt immer noch an zwei Küsten, hat ein Haus in Beverly Hills gemietet und hofft, ein paar Stadtteile weiter, in Los Feliz, ein Haus zu kaufen. „Ich lebe halb und halb“, sagt sie über beide Küsten. „Habe ich das Gefühl, dass ich jemals ganz in New York le-ben könnte? Ich liebe einfach die Autokultur. Ich höre neue Musik ausschließlich im Auto. Es gibt nichts Besseres.“

Im Februar wird sie 21 Jahre alt – in den USA ist man dann (endlich) volljährig. „Der Gedanke, sich in eine Bar zu setzen und mit Leuten reden zu können, die man noch nie getroffen hat, klingt wie die beste Zeit“, sagt sie. In „Guts“ geht es um diese Momente der neu gefundenen Freiheit. „Dieses Album handelt vom Erwachsenwerden und davon, sich in der Welt zurechtzufinden, und von der Unbeholfenheit, die damit einhergeht“, sagt sie. „Ich spüre, wie ich in Sprüngen wachse.“

Wir setzen unsere Fahrt fort, und Rodrigo gibt zu, dass sie häufig Strafzettel bekommt. Einmal hat sie sogar das Auto von Nigros Nachbarn angefahren (der Besitzer war nett zu ihr). „Es war nur ein kleiner Kratzer“, sagt sie. „Aber ich habe so sehr geweint. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie mit dem Auto gegen etwas fahren? Es ist, als würde einem der Magen aus dem Arsch fallen.“

Wir schlängeln uns durch von Grün gesäumte Straßen und Avenues, die langsam ineinander verschwimmen. „Bin ich richtig gefahren?“, fragt sie, hauptsächlich zu sich selbst. „Wir könnten eine Spritztour machen.“

Nigros Heimstudio befindet sich in einem mit Hecken eingefassten, anthrazitfarben gestrichenen Haus, dessen Tür mit Kiesel und Farnen bewachsen ist. Nigro lebt jetzt in Pasadena, aber er nimmt immer noch hier auf; hier haben sie Sour und einen Teil von „Guts“ aufgenommen (den Rest haben sie im Electric Lady in New York aufgenommen). Rodrigo führt mich herum, öffnet und schließt schnell eine Tür, die einen Hochstuhl inmitten von Unordnung offenbart, bevor er mich den Flur entlangführt. In einem Raum stehen ein Schlagzeug und ein Yamaha-Klavier mit einer orangefarbenen Bank aus den Siebzigern. Auf einem Whiteboard steht Rodrigos Aufnahmeplan in grüner Schrift, mit roten Herzen neben den Singles „Vampire“ und „Bad Idea Right?“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein weiterer Raum dient als Hauptstudio, in dem ein roter Perserteppich und eine Makramee-Fensterabdeckung für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. In der Mitte des Raums hängt ein gerahmtes Cover von Neil Youngs Klassiker „After The Gold Rush“ aus dem Jahr 1970, nicht weit entfernt von einem Poster, das für den Auftritt von Nigros alter Band As Tall as Lions im Troubadour im Jahr 2010 wirbt. An der Wand sind Mini-Polaroids aufgereiht, die Besucher von der Indie-Sängerin Zella Day bis zu Carole King zeigen.

In der Ecke des Wohnzimmers, zwischen dem Kamin und der Glasschiebetür zur Terrasse, steht ein Plattenspieler mit einem Stapel von Schallplatten, die daran gelehnt sind. Sie blättert sie durch, hält bei „Sour“ inne – sie hat die persönliche Kopie ihres Produzenten mit den Worten „To Dan, suck it!“ beschriftet – und bleibt dann bei Caroline Polacheks „Desire, I Want to Turn Into You“ stehen, das einen von Nigro produzierten Track enthält. „Sie ist eine verdammt gute Live-Sängerin“, sagt Rodrigo und erwähnt, dass sie Polachek 2021 im Greek Theater gesehen hat.

Rodrigo hat viel über „Desire“ nachgedacht, den Nachfolger von Polacheks Solo-Durchbruch „Pang“ aus dem Jahr 2019; es ist ein Modell, um den Einbruch beim zweiten Album zum vermeiden. „Es ist keine komplette Neuerfindung des ersten Albums, aber es ist neu und frisch“, sagt Rodrigo. „Wir hatten nicht vor, das Rad neu zu erfinden.

Sie hat einige andere zweite Alben, die sie liebt: „A Rush Of Blood To The Head“ von Coldplay, „Teenage Dream“ von Perry. „Sie hatte fünf Nummer-Eins-Hits mit diesem einen Album“, sagt sie und nennt Perrys „Part Of Me“ eine ihrer liebsten Musikdokumentationen. „Das Album ist so ikonisch und so gut.“

Auf „Guts“ gibt es einen Song mit dem Titel „Teenage Dream“, aber Rodrigo behauptet, das sei ein Zufall. „Wir haben darüber nachgedacht, den Namen zu ändern“, gibt sie zu. „Wenn jemand auf Spotify nach ,Teenage Dream‘ sucht, wird mein Song auf keinen Fall an erster Stelle erscheinen.“

Ihre Mentorin stört es jedenfalls nicht. „Es ist schön zu sehen, wie der Song über die Jahre hinweg bei verschiedenen Altersgruppen ankommt“, sagt Perry über die ähnlichen Titel. „Sie ist eine Handwerkerin. Das ist der Grund, warum ,Fleabag‘ bei den Leuten einen großen Eindruck hinterlassen hat. Sie schreibt über all unsere Gedanken und Dinge, die wir nie aussprechen würden.“

„Teenage Dream“, das letzte Stück auf ,Guts‘, unterscheidet sich allerdings deutlich von Perrys Pop-Hymne aus dem Jahr 2010 – es beginnt wie eine Klavierballa-de, entwickelt sich dann aber zu einem kathartischen Rock-Orkan, in dem Rodrigo sich den Tag vorstellt, an dem sie nicht mehr der hellste und jüngste Star der Popmusik ist. Perry sang davon, niemals zurückzublicken. Rodrigo würde das lie-ber nicht tun.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es geht um die Angst, kein Teenager mehr zu sein und nicht mehr das Image ei-nes Wunderkindes zu haben“, erklärt sie. „Ich wuchs in dieser seltsamen Umgebung auf, in der mich jeder für mein Alter als talentiert lobte, und es geht darum, dass ich mich dem Druck ausgesetzt sah, ein zweites Album zu machen, und mich gleichzeitig fragte, ob die Leute mich immer noch für cool halten würden, auch wenn ich kein 17-jähriges Mädchen mehr wäre, das Songs schreibt.“

Rodrigo sitzt jetzt auf einem waldgrünen Samtsofa, ihre Stiefel sind zur Seite geschoben und geben den Blick auf weiße Röhrensocken frei, auf denen das Label „Parental Advisory“ aufgedruckt ist. Neben uns ist die Studioküche, wo drei Fla-schen Wein auf dem Tresen stehen. Rodrigo sagt, dass nach ihrer Album-Wrap-Party eine Menge Flaschen leer waren. „Wir sahen aus, als ob wir Alkoholiker wä-ren“, scherzt sie.

Auf „Guts” singt sie über das Feiern, wie sie es bisher noch nie getan hat: In „Bad Idea Right?“ erklärt sie: „Haven’t heard from you in a couple of months/But I’m out right now and I’m all fucked up“; in „Making The Bed“ gibt sie zu: „Some-times I feel like I don’t wanna be where I am/ Getting drunk at a club with my fair-weather friends.“

Alle meine Vorbilder sind meine Vorbilder, weil sie so sind, wie sie sind, ohne sich zu entschuldigen

Es ist ein ganz normales Thema für jemanden in Rodrigos Alter, darüber zu singen, aber sie hat gezögert, einige dieser Zeilen auf das Album zu nehmen. „Ich hatte wirklich Angst, das zu veröffentlichen“, sagt sie. „Ich habe viele junge Mädchen als Fans, und das ist mir sehr bewusst. Aber es ist auch echt. Alle meine Vorbilder sind meine Vorbilder, weil sie so sind, wie sie sind, ohne sich zu entschuldigen. Ich kann nicht nur die positiven Dinge raussuchen, wenn ich ausrücken will. Und wenn das das Schlimmste ist, was ich tue, dann denke ich, dass ich es ziemlich gut mache.“

Einige ihrer wichtigsten Einflüsse sind grimmig ehrliche Punk- und Alt-Rock-Platten aus der Zeit vor ihrer Geburt. Als sie etwa 14 Jahre alt war, schlief Rodrigo mit einem Plattenspieler neben ihrem Bett. Um sie aufzuwecken, legte ihre Mutter jeden Morgen „Fontanelle“ von Babes in Toyland auf (ein weiteres hervorragendes zweites Album). Während sie den Schreien von Kat Bjelland lauschte, zog sie sich an und machte sich für den Tag bereit. „Diese feminine Art von Rock ist für mich einfach das Coolste auf der Welt“, sagt sie.

Bei der Arbeit an „Guts“ versuchte sie, die rohe Kraft von Babes in Toyland anzuzapfen, insbesondere bei „All-American Bitch“, dessen Titel Rodrigo in Joan Didions Essay-Sammlung „Slouching Towards Bethlehem“ fand. Der Song, der das Al-bum einleitet, richtet sich direkt an alle, die „Sour“ gehört und sie als eindimensi-onalen Teenager mit gebrochenem Herzen abgetan haben könnten: „I forgive, and I forget/I know my age, and I act it.”

„Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wie es ist, in eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden“, erklärt sie. „Etwas, mit dem ich immer zu kämpfen hatte, vor allem als ich jünger war, war das Gefühl, dass ich nicht wütend sein oder meine Unzufriedenheit ausdrücken oder mich beschweren konnte, aus Angst, un-dankbar zu sein. Das wurde mir eingetrichtert und verursachte eine Menge Prob-leme. In mir brodelte diese ganze Wut – vor allem, wenn man als Teenager ver-wirrt ist und das Gefühl hat, dass die Welt es auf einen abgesehen hat und man so unsicher ist. Und ich hatte Träume, in denen ich völlig durchgedreht bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich im echten Leben nie so sein könnte.“

„All-American Bitch“ enthält zarte Strophen und einen verdammt lauten Refrain, was Rodrigo einer anderen großen, lauten Band aus den Neunzigern zuschreibt. „Ich habe dieses Jahr so viel Rage Against the Machine gehört“, sagt sie. „Das ist im Moment meine Lieblingsband. Ich spiele sie immer wieder auf dem Weg zum und vom Studio. Ich möchte unbedingt in die Rock Hall Of Fame gehen, weil sie dort aufgenommen werden.“ Allerdings wird sie die Zeremonie im Herbst in Brooklyn verpassen, und zwar wegen „eines unverrückbaren Terminkonflikts“ – ein Problem, das sie im Moment regelrecht in den Wahnsinn treibt: „Ich werde mich buchstäblich in den Schlaf weinen“, sagt sie.

Sie ist sich durchaus bewusst, dass einige ihrer treuesten Fans – alias Livies – gehofft haben, dass sie nach „Sour“ ein Album mit dem Titel „Sweet“ herausbringen würde. „Ich meine, ich nehme an, wenn ich wahnsinnig verliebt wäre, hätte ich vielleicht ein ,Sweet‘-Album geschrieben“, sagt sie. „Ich weiß nicht. Was wird mein nächstes sein? ,Umami‘ oder so?“

Verliebt oder nicht, es ist einfach, sich zu fragen, was sie über die Olivia denkt, die „Sour“ gemacht hat – diejenige, deren Karriere nach der Veröffentlichung von „Drivers License“ im Januar 2021 regelrecht explodierte. „Ich verbinde mich mit der Person, die ich einmal war, und das macht mich traurig“, sagt sie. „Ich frage mich: ,Warum weinst du, Mädchen?‘ Aber ich sage auch: ,Haha, du hast ja keine Ahnung, es wird so viel besser.‘“

Ich frage mich, ob Rodrigo sich selbst als die Art von Künstlerin sieht, der es nichts ausmacht, ihren Durchbruchs-Hit noch Jahrzehnte lang zu spielen. „Daran habe ich neulich gedacht“, sagt sie. „Ich habe Stevie Nicks gesehen, wie sie ,Landslide‘ in einem riesigen Stadion gesungen hat. Nicht, dass ,Drivers License‘ ,Landslide‘ ist, auf keinen Fall. Aber ich dachte: ,Verdammt. Dieser Herzschmerz, den man spürt, wenn man jung ist, wenn ich daran denke, diesen Song zu singen, wenn ich in Stevie Nicks’ Alter bin … das ist wirklich stark.“

Ich war schon immer so besessen von der Idee der Mutterschaft

Rodrigo liebt es, zu Hellseherinnen zu gehen. Nicht zu den beschissenen auf dem Hollywood Boulevard, die einem sagen, dass man 5.000 Dollar ausspucken muss, um seine dunkle Energie zu reinigen. „Das sollten sie nicht tun“, sagt sie. „Die guten, bei denen ich war, waren nur wirklich positiv. Ich war sogar schon bei einer, die ich mehrmals gesehen habe. Ich habe sie im Abstand von einem Jahr gesehen, und sie meinte: ,Ja, das ist nicht gut gelaufen. Und ich wusste es damals schon, aber ich wollte es dir nicht sagen, weil du da durch musst.‘ Ich dachte: ,Hm. NA GUT. Vielleicht!‘“

Mehrere Hellseherinnen haben Rodrigo gesagt, dass sie Zwillinge bekommen wird. „Ich war schon immer so besessen von der Idee der Mutterschaft“, sagt sie, bevor sie den Spieß umdreht: „Glaubst du, dass du Kinder haben wirst? Das tut mir leid! Das ist so eine tiefgründige Frage. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt.“

Wir sitzen vor einem Taco-Laden in der Figueroa Street, und Rodrigo dippt Pommes in Guacamole und trinkt einen Eistee. Kinder und Ehe sind zwei ihrer Lieb-lingsthemen. In dem wehmütigen „Love Is Embarrassing“ singt sie sogar darüber: „I’m planning out my wedding/ With some guy I’m never marrying.“ „Seit ich ein Kind war, habe ich einen Babynamen ausgesucht, der gut zu ihren Nachnamen passt“, sagt sie. „So psychotisch bin ich.“

Während unserer gemeinsamen Zeit kehrt Rodrigo das Interview um und stellt mir Fragen zu meiner bevorstehenden Hochzeit. „Noch eine und ich höre auf, dich zu löchern“, sagt sie. Sie ist begierig darauf, über Hochzeitslieder zu sprechen; über ihre eigenen denkt sie schon seit Jahren nach. Ihre derzeitigen Optionen: Neil Youngs „Harvest Moon“, Modern Englishs „I Melt With You“ und „First Day of My Life“ von Bright Eyes. „Ich plane buchstäblich meine Hochzeit mit dir bei Tacos“, sagt sie.

Rodrigo bricht in Tränen aus, als ich ihr erzähle, dass ich mit einem Bob-Dylan-Song plane. „Seine Diskografie ist so umfangreich, dass ich das Gefühl habe, nicht einmal an der Oberfläche gekratzt zu haben“, sagt sie, obwohl sie die soziophobische „Ballad Of A Homeschooled Girl“ nach „Ballad of a Thin Man“ benannt hat. In letzter Zeit hat sie sich sehr für „Planet Waves“ und „Blood On The Tracks“ in-teressiert; letzteres ist ihr Lieblingsalbum für Flugzeuge. „Ich wollte schon so lange einen Song [wie] ,If You See Her, Say Hello‘ schreiben. Legende. Er ist so gut.“

Als unser Kellner sie um ein Foto bittet, sagt Rodrigo höflich, dass sie es vorziehen würde, eines zu machen, wenn sie mit dem Essen fertig ist. Das ist neu für sie; auf einer kürzlichen Reise nach Hawaii mit ihrer besten Freundin Madison Hu (ihrem ehemaligen Co-Star in der Disney-Serie „Bizaardvark“) lehnte sie es ab, überhaupt Fotos zu machen. „Ich möchte nie die Gefühle von jemandem verletzen“, sagt sie, „aber es war so schön. Wenn man kein Foto macht, kommt man mit den Leuten ins Gespräch und lernt sie viel besser kennen. Das wirkt auf mich weniger geschäftlich.“

Wie viele Kinder des Internets hat auch Rodrigo sehr gemischte Gefühle gegenüber den sozialen Medien: Sie kennt kein Leben außerhalb der Apps und empfindet sie gleichzeitig als unglaublich belastend. Vor allem Instagram, eine App, die sie im Alter von sieben Jahren einführte und auf der sie inzwischen mehr als 33 Millionen Follower hat. „Ich habe ein Buch gelesen, in dem stand, dass unser Gehirn nur dafür ausgelegt ist, 200 Menschen in einer Clan-Umgebung zu kennen“, sagt sie. „Wir sollen nicht wissen, was irgendein hübsches Mädchen in Australien heute am Strand macht. Unsere Gehirne sind für solche Informationen nicht aus-gelegt. Ich versuche also, alles mit Vorsicht zu genießen. Manchmal fühle ich mich dadurch deprimiert.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wie die meisten Popstars hat auch Rodrigo ein Team, das ihr bei ihren Posts in den sozialen Medien hilft (sie versucht, authentisch zu bleiben, denn „man merkt immer, wenn jemand anders das macht“), aber das war nicht der Fall, als sie 2021 „Drivers License“ veröffentlichte. „Ich war so überwältigt von dem ganzen Social-Media-Scheiß“, sagt sie. „Ich habe meine sozialen Medien wirklich für sechs Monate gelöscht. Denn es war eine Feuertaufe von null auf hundert. Ich habe alles für eine lange Zeit gelöscht, und ich bin so froh, dass ich das in diesem Moment getan habe. Ich habe es jetzt besser im Griff, aber damals war ich einfach so ein kalter Entzug. Ich versuche, einen goldenen Mittelweg zu finden.“

Wenn Rodrigo von „Feuertaufe“ spricht, meint sie damit die intensive öffentliche Aufmerksamkeit, die dem Hit „Drivers License“ folgte. Hörer aller Altersgruppen konnten sich mit dem Song identifizieren, aber sie waren auch davon besessen, das Drama zu entwirren. Zu der Zeit, als „Sour“ herauskam, beschäftigten Millio-nen von Erwachsenen intensiv mit einer angeblichen Teenager-Dreiecksbeziehung zwischen Rodrigo, Bassett und der Disney-Kollegin Sabrina Carpenter.

Keiner der drei hat sich öffentlich dazu geäußert, was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, und Rodrigo will auch nicht damit anfangen. Unabhängig davon, ob Bassett der Typ ist, der in „Deja Vu” mehreren seiner weiblichen Co-Stars „Up-town Girl“ vorgespielt hat („Do you call her, almost say my name?/ ’Cause let’s be honest, we kinda do sound the same/ Another actress I hate to think that I was just your type/ And I bet that she knows Billy Joel ’Cause you played her ,Uptown Girl‘), bin ich neugierig, was Rodrigo über die Reaktionen denkt, denen er von Fremden im Internet ausgesetzt war, die annahmen, er habe Rodrigo für Carpenter verlassen. Ich erwähne ein Interview, das er letztes Jahr gegeben hat und in dem er davon sprach, dass er deswegen schwere Gesundheitsprobleme hatte.

„Ich meine, das ist eine schwierige Frage“, sagt sie. „Ich habe den Artikel, von dem Sie sprechen, wirklich nicht gelesen. Aber, ja, das war alles wirklich verrückt. Das ist alles privat geregelt worden.“ Sie korrigiert sich: „Geregelt ist nicht das richtige Wort, aber es ist einfach nichts, worüber ich gerne öffentlich spreche. Ich nehme das alles sehr ernst, aber es geschieht im Privaten. Ich werde keine Erklä-rung abgeben. Das wäre falsch. Am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen. Ich gehe damit auf einer Ebene von Mensch zu Mensch um, die die Leute auf Twitter nicht sehen.“

Trotzdem wird die Öffentlichkeit nicht so schnell aufhören, ihr Privatleben zu erforschen. Ende Juni kehrte Rodrigo mit der epischen Single „Vampire“ zurück. Sofort nahmen die Fans ihre Nachforschungen wieder auf. Diesmal vermuteten sie allerdings, dass es in dem Track entweder um den Produzenten Adam Faze oder den DJ und Influencer Zack Bia ging, mit denen sie angeblich liiert war und die beide älter sind als sie – daher die Zeile „Girls your age know better“. Bia könnte leicht der „coole Typ“ sein, der nur „nachts“ ausgeht (er sagte „GQ“, dass er in den letzten vier Jahren nur „fünf oder sechs Mal“ zu Hause geblieben ist). Der Diskurs kann anstrengend sein. Ist das Lied eine weitere Runde der öffentlichen Prüfung wert?

Ich schreibe nur Songs; es ist nicht meine Aufgabe, sie für andere Leute zu interpretieren

„Ich merke, dass es mich immer weniger interessiert“, sagt sie, während aus den Lautsprechern des Taco-Ladens „Wake Up“ von Arcade Fire schallt. „Hinter den Kulissen tue ich all die Dinge, die ich tun soll, und versuche, so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Die Leute werden sagen, was sie sagen wollen. Ich habe das Gefühl, je mehr man versucht, es zu kontrollieren, desto unglücklicher ist man und desto größer wird es. Ich schreibe nur Songs; es ist nicht meine Aufgabe, sie für andere Leute zu interpretieren.“

Bei einem Zoom-Telefonat mit Rodrigo, einen Monat und mehrere Interviews mit anderen Publikationen später, vertritt sie jedoch einen etwas anderen Standpunkt. „Ich habe eine wirklich große Klappe, und das ist etwas, das ich in diesem Beruf lernen musste, zu kontrollieren“, sagt sie. „Aber das ist ganz normal. Ich schreibe tagebuchartige Songs, also wird natürlich jeder seine eigene Interpretation davon haben.“

An einer Stelle erwähnt Rodrigo „You’re So Vain“, den Song von Carly Simon, über dessen Ziel die Öffentlichkeit seit mehr als 50 Jahren spekuliert. Als ich Rodrigo schließlich frage, ob sie über Bia gesungen hat, nimmt sie sich einen Moment Zeit, atmet aus und lächelt.

„Kein Kommentar“, sagt sie.

Am nächsten Abend treffen wir uns im Little Dom’s, einem alten italienischen Lo-kal, das eher in Brooklyns Carroll Gardens als im hippen Los Feliz zu Hause wäre. Rodrigo trägt ein rot gefüttertes Babydoll-Kleid, das sie bei Depop gekauft hat, mit schwarzen Slippern und weißen Socken. „Wir hatten gestern ein gutes Ge-spräch“, sagt sie. „Ich habe das Gefühl, wir haben eine Menge herausgefunden.“

Anders als gestern hat Rodrigo ihren Wecker heute Morgen nicht verschlafen und ist mit ihrer Freundin, der Schauspielerin Bailee Madison, zum Pilates in Beverly Hills gegangen. „Das ist mein Lieblingstraining“, sagt sie. „Man kann es nicht so sehr vermasseln. Ich liebe es, in Pilates-Läden zu gehen, in denen es nur ältere Frauen gibt. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Szene-Pilates-Laden, in dem man auf Leute trifft, die man kennt. Das macht mich so unsicher.“

Als wir uns an den runden Tisch setzen, bestellt sie eine Cola Light und bittet darum, auf meiner linken Seite zu sitzen (sie wurde auf dem linken Ohr halbtaub geboren). Als ich scherze, sie sei wie Jimmy Stewarts Figur in „It’s a Wonderful Life“, gibt sie zu, dass sie den Film nicht gesehen hat. „Ich weiß nicht, warum ich keinen Film sehen kann, der vor 1970 gedreht wurde“, sagt sie. „Mein Gehirn kann das einfach nicht berechnen. Ich habe mich immer gefragt, wie der alte Hollywood-Akzent zustande kam, wie Audrey Hepburn und Cary Grant. ,Darling!‘ So redet doch niemand im wirklichen Leben.“

Zumindest was die Filme der letzten 53 Jahre angeht, ist Rodrigo ein absoluter Kinofan – sie hat sogar ein Letterboxd-Konto. Letzten Samstag hat sie zwei Filme gesehen: „Oppenheimer“ mit ihrem Vater, gefolgt von „Valley Girl“ von 1983 mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. „Es ist sein erster Film, und er ist seltsamerweise so heiß“, sagt sie. Als ich ihr den Film „Mondsüchtig“ empfehle, in dem Cage einen wütenden, gut aussehenden Bäcker mit einer hölzernen Hand spielt, macht sie sich eine Notiz in ihrem Handy. „Klingt wie ein Typ, in den ich mich verlieben würde“, sagt sie.

Rodrigo war tief beeindruckt von Greta Gerwigs „Barbie“, den sie im Laufe unserer gemeinsamen Tage mehrmals erwähnt. „Ich verdrehe die Augen, wenn die Leute über so einen Scheiß reden, aber hier bin ich und bin diese Person“, sagt sie. „Es ist so ein schöner, wunderbar feministischer Film. Ich bin so froh, ein Mädchen zu sein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, in dem es so sehr um Frauen ging, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht sexualisiert war, oder in der es um eine gequälte Frau ging, die irgendeinen Scheiß durchmacht. Es ist einfach ein schöner, positiver Film über dieses coole Mädchen.“

Als ich sie frage, was sie von Dua Lipa hält, die einen Cameo-Auftritt in dem Film hatte, strahlt sie. „Ich bin so aufgeregt wegen ihres nächsten Albums, ich kann es kaum erwarten“, sagt sie und erwähnt dann Lipas elektrisierenden Auftritt bei den Grammys 2021, mit zwei „Future Nostalgia“-Tracks und schnellen Outfit-wechseln. „Das war so verdammt gut. Ich dahingeschmolzen bin dem Boden schmolz. Das hat mich umgehauen. So tight und sauber. Die müssen sich den Arsch aufgerissen haben, um das zu machen. Ich konnte es buchstäblich nicht tun.“

Rodrigo würde lieber als Singer-Songwriterin denn als Popstar gesehen werden. Als wir über ihre Idole sprechen, erwähnt sie den Einfluss, den Lorde auf sie als Kind hatte. „Ich erinnere mich, wie ich ,Royals‘ im Radio hörte“, sagt sie. „Ich dachte: ,Wow, du kannst einen Song über alles schreiben, was du fühlst. Es muss nicht unbedingt ein Trennungslied sein.‘ Sie schrieb ein Album darüber, wie es ist, 15 Jahre alt zu sein und sich in der Vorstadt verloren zu fühlen“ – ein Thema, das Rodrigo, die damals zehn Jahre alt war und in der beschaulichen Stadt Temecula, Kalifornien, lebte, sehr berührte.

Aber es gibt noch ein anderes Idol, über das ich mit ihr reden möchte, einen glitzernden Elefanten im Raum: Was, wenn überhaupt etwas, ist zwischen ihr und Taylor Swift passiert? Schon früh in ihrer Musikkarriere bezeichnete Rodrigo Swift als Inspiration. „Ich habe ständig Ehrfurcht vor ihr, und ich wäre nicht die Songwriterin, die ich heute bin, wenn ich nicht mit ihrer Musik aufgewachsen wäre und mich alles, was sie tut, so inspiriert hätte“, sagte sie im März 2021 zu Ryan Seacrest. Sie tauschten handgeschriebene Briefe aus, und Swift schenkte ihr ei-nen Ring, der dem ähnelte, den sie bei der Produktion von „Red“ trug. Zwei Monate später trafen sie sich persönlich bei den BRIT Awards.

Die Dinge wurden in diesem Sommer etwas komplizierter, als Rodrigo Swift und Jack Antonoff zwei Credits für „Sour“ gab: zuerst für „1 Step Forward, 3 Steps Back“ (das Swifts „New Years Day“ interpolierte) und dann für „Deja Vu“ (das von Tays „Cruel Summer“ inspiriert war; Rodrigo gab auch St. Vincent, einer Co-Autorin von Swifts Song, einen Credit). Auch wenn unklar war, ob Swift die Credits verlangte, waren besessene Fans davon überzeugt, dass dies zu einem Zerwürfnis führte. Sie begannen, die angeblichen Beweise überall zu sehen: Rodrigo, die im ROLLING STONE mit Alanis Morissette über die Begegnung mit „gemeinen Mädchen“ bondete; die Grammys 2023, bei denen Rodrigo und Swift scheinbar nichts miteinander zu tun hatten; Swift, die Carpenter, Rodrigos vermeintliche Erzfein-din, als Vorgruppe für ihre „Eras“-Tour in Lateinamerika ausgewählt hat. Einige selbsternannte Spürnasen fragten sich sogar, ob Rodrigo „Vampire“ als Liebeslied getarnt hat, obwohl es in Wirklichkeit um Swift ging.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als ich Rodrigo auf die angebliche Fehde anspreche, nippt sie gerade an einer Schüssel italienischer Hochzeitssuppe. Sie wird still. „Ich habe mit niemandem Streit“, sagt sie ruhig. „Ich bin sehr entspannt. Ich bleibe für mich. Ich habe meine vier Freunde und meine Mutter, und das sind die einzigen Leute, mit denen ich rede, immer. Da gibt es nichts zu sagen.“ Sie fügt hinzu: „Es gibt so viele Twitter-Verschwörungstheorien. Ich schaue mir nur Alien-Verschwörungstheorien an.“

Diese Haltung behält sie bei, als ich sie nach den Co-Writes von „Sour“ frage, bei denen im August 2021 auch Paramore bei „Good 4 U“ mitgewirkt haben. „Ich war ein wenig überrascht“, sagt sie. „Zu der Zeit war es sehr verwirrend, und ich war noch grün und blauäugig.“ Es ist unklar, ob Rodrigo gezwungen war, die Credits zu geben: „Ich war da nicht so sehr involviert“, gibt sie zu. „Es war mehr ein Team-an-Team. Ich wäre also nicht die beste Person, um das zu fragen.“

Ich bin neugierig, was eine erfahrenere Olivia tun würde. Würde sie die Anerken-nung eines jungen Künstlers einfordern oder mit einem Achselzucken abtun, wie Elvis Costello, als die Leute die Ähnlichkeiten zwischen „Brutal“ und „Pump It Up“ bemerkten? „Ich glaube nicht, dass ich das jemals persönlich tun würde“, sagt sie. „Aber wer kann schon sagen, wo ich in 20, 30 Jahren sein werde. Alles, was ich tun kann, ist, meine Songs zu schreiben und mich auf das zu konzentrieren, was ich kontrollieren kann.“

Wir teilen uns Spaghetti mit Fleischbällchen und Hähnchen mit Parmesan, und Rodrigo bestellt eine zweite Cola Light, bevor die Rechnung kommt. „Danke, Daddy Rolling Stone!“, sagt sie vergnügt.

Nach dem Dinner spazieren wir durch Los Feliz mit Rodrigos muskulösem, tätowiertem Bodyguard in sicherem Abstand dahinter. Angestellte, die sie be-schatten, sind nicht gerade ihre Lieblingsbeschäftigung. „Ich liebe es, herumzulaufen und allein zu sein“, sagt sie. „Die Leute sind ständig sauer auf mich, weil ich das tue. Meine Vorgesetzten sagen: ,Das kannst du nicht machen, du musst im-mer jemanden dabei haben.‘ Aber ich fühle mich sicher. Bin ich sicher? Keine Ahnung. Aber das ist etwas, das ich nicht opfern möchte.“

Rodrigo zeigt auf ein nahe gelegenes Brunchlokal. „Ich hatte hier einmal ein schlechtes Date“, sagt sie. Das bringt sie zum Nachdenken: „Ich frage mich, ob ich das schlimmste Date von jemandem bin. Das ist mein Ziel: So viel Unheil anzu-richten. Ja, das ist es, was ich mit meinem Leben machen will.“ Wir holen uns ein Eis bei Jeni’s – Rodrigo wählt Honig-Vanille-Bohne in einer Waffel – und biegen in die Franklin Avenue ein.

Für eine Minute versuchen wir, das Haus des Mörders von Los Feliz zu finden, das aus dem beliebten True-Crime-Podcast dieses Namens stammt, aber es ist fast drei Meilen entfernt. Stattdessen sprechen wir über den Serienmörder von Long Island und die Leiche in einem Fass, die kürzlich an der Küste von Malibu ange-spült wurde, und tauschen Geistergeschichten aus, die uns unsere Mütter erzählt haben: Meine wachte mitten in der Nacht in einem Hotelzimmer in Savannah, Georgia, auf und fand eine Braut auf ihrem Bett sitzen, während Rodrigos Mutter einmal einen fremden Mann in den Keller des Hauses in Wisconsin gehen sah, in dem sie aufgewachsen ist. „Ich habe zehn Jahre lang niemandem davon erzählt“, sagt Rodrigo über das Erlebnis ihrer Mutter. „Und dann sagte meine Großmutter: ,Ich bin froh, dass wir dieses Haus haben. Wir haben es so billig bekommen, weil ein Typ im Keller gestorben ist.‘“

„Sorry, ich bin in letzter Zeit so morbide!“, fügt sie hinzu.

Sie glaubt, dass diese Vorliebe für die Dunkelheit wahrscheinlich von ihrer Liebe zu „Harry Potter“ herrührt; genau wie ich war Rodrigo am Boden zerstört, als an ihrem zwölften Geburtstag kein Zulassungsschreiben für Hogwarts eintraf. Ihre Liebe zur Hexerei ist tief verwurzelt: In der Grundschule spielten sie und ihre Freunde nach dem Unterricht „Harry Potter“ und füllten Kessel mit Blättern und Wasser.

Ihre Mutter Jennifer unterrichtete an dieser Schule, und ihr Vater Chris ist Therapeut. (Sie sagt, dass ihr Vater die Zeile über ihn in „Get Him Back“ noch nicht gehört hat: „“I am my father’s daughter/So maybe I could fix him!“.) Rodrigo wurde mit 13 Jahren zu Hause unterrichtet, als sie nach L.A. zog, um in Bizaardvark mitzuspielen. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine sozialen Fähigkeiten aufgrund dieser Erziehung schlecht sind“, sagt sie. „Ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas verpasse, weil ich ein Einzelkind bin und zu Hause unterrichtet wurde.“

Nummer Eins, wie cool ist das denn?

Das einzige Mal, dass Rodrigo jemals von einem Star beeindruckt war, war in diesem Alter, als sie Vanessa Hudgens in einem Kino in L.A. kennenlernte: „Ich bin ausgeflippt“, sagt sie. „Sie ist Filipino wie ich, und ich weiß noch, dass ich das cool fand.“ Noch cooler war, dass Rodrigo später die Rolle des Kindes übernahm, das in der Show-in-der-Show von „High School Musical: The Musical: The Series“ in die Rolle von Hudgens schlüpft. Auch nach „Sour“ drehte sie weiter für die Disney-Show; die bevorstehende dritte Staffel, deren Dreharbeiten sie erst kürzlich ab-geschlossen hat, wird ihre letzte sein.

Sie erinnert sich, dass sie, als „Drivers License“ auf Platz eins landete, am Set von „High School Musical“ war. Sie rief Nigro von der Studiotoilette aus an. „Ich erinnere mich lebhaft daran, wie ich sagte: ,Nummer Eins, wie cool ist das denn?’“, sagt sie. „Er meinte: ,Olivia, du verstehst das nicht. Dein Leben ist jetzt nicht mehr das gleiche wie davor.’“

Jetzt hat sie es verstanden. Aber sie ist immer noch dabei, alles zu verarbeiten – auch unser Gespräch vom Vortag, als ich sie fragte, ob sie sich wie Stevie Nicks vorstelle, ihren Hit auch mit 75 noch auf der Bühne zu singen. „Du hast wirklich eine große Krise in meinem Kopf ausgelöst“, sagt sie und lacht. „Aber ich melde mich bei dir. Lass es uns einplanen.“