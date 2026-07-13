Olivia Rodrigo präsentiert ihre musikalischen Vorbilder in der „Women in Music“-Kategorie bei „Jeopardy!“

Es gibt kaum etwas, das Olivia Rodrigo mehr liebt, als ihre musikalischen Vorbilder zu feiern. Diese Leidenschaft brachte sie in einem Gastauftritt in der neuesten Folge von „Jeopardy!“ auf die Bühne, wo sie die Sonderkategorie „Women in Music“ der Show ankündigte.

„Ich werde Hinweise zu einigen der unglaublichen Sängerinnen geben, die mich inspiriert haben“, sagte Rodrigo in einem Clip und hob dabei Beyoncé, Gwen Stefani, Alanis Morissette, St. Vincent sowie Sarah McLachlans reines Frauenfestival Lilith Fair hervor.

Rodrigo erzählte, sie habe Beyoncés „grandiose“ Performance von „If I Were a Boy“ bei den Grammys 2010 für den „Jeopardy!“-Prompt „immer wieder“ angeschaut. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das behauptet. 2022 sagte sie gegenüber „People“: „Ich erinnere mich, dass ich es ungefähr 25 Mal geschaut habe und so von ihr begeistert war“, und fügte hinzu: „Es ist so verrückt, dass vielleicht eines Tages ein jüngeres Mädchen meine Performance viele Male ansehen und sie cool finden wird. Das ist der Traum. Das ist alles, was ich will.“

No Doubt und die Sphere

Die bekennende No-Doubt-Superfan gab den „Jeopardy!“-Kandidaten einen Hinweis auf Stefani, indem sie sie als „ein California Girl wie ich selbst“ bezeichnete – doch ihre Verbindung zur Band geht weit tiefer. Im Juni stieg Rodrigo bei der Sphere-Residency von No Doubt in Las Vegas zu Stefani auf die Bühne, nachdem sie ein Schild hochgehalten hatte, auf dem stand: „I’m just a girl who wants the last hug at the last Sphere show.“ 2024 performte sie „Bathwater“ gemeinsam mit No Doubt bei deren Coachella-Set.

Bei ihrem Hinweis auf Morissette machte Rodrigo keinen Hehl daraus, wen sie meinte: Sie nannte die Aufnahme in die Canadian Songwriter Hall of Fame ihr „Icon“ und erklärte, „Jagged Little Pill“ habe „ihr Leben verändert“. Auch das ist keine neue Aussage. 2021, in dem Jahr, in dem sie mit „Driver’s License“ durchstartete, zierte Rodrigo gemeinsam mit Morissette das Cover dieses Magazins für unsere Musicians-on-Musicians-Ausgabe. „Ich erinnere mich, dass mir mit 13 der Kopf explodiert ist“, sagte sie dem Star. „Ich habe Musik und Songwriting danach einfach völlig anders gesehen.“

„Ich schöpfe einen Großteil meiner Inspiration aus Sängerinnen und Songwriterinnen der Neunziger“, sagte Rodrigo und spielte damit auf das von McLachlan gegründete Lilith-Fair-Festival an. Der Popstar hat immer so offen und begeistert darüber gesprochen, wie sehr dieses Festival sie geprägt hat, dass sie sogar ihr eigenes Festival nach dessen Vorbild ins Leben rief: das Daisy Chain Fields Festival. „Die erste Person, die ich angerufen habe, als ich beschlossen hatte, dieses Festival zu machen, war Sarah McLachlan“, verriet Rodrigo Diane Sawyer. „Sie ist eine echte Pionierin, eine unglaubliche Künstlerin und eine Freundin“, fügte sie hinzu.

St. Vincents Gitarre

Für ihren letzten Hinweis nutzte Rodrigo St. Vincents bürgerlichen Namen Annie Clark, um die Kandidaten auf die falsche Fährte zu locken – was ihr gelang. „Ich spiele sogar eine ihrer Signature-Gitarren“, sagte sie über die Zusammenarbeit mit der Musikerin. Auf ihrer „Guts“-Tour spielte Rodrigo die Ernie Ball Music Man St. Vincent Goldie Signature Guitar. „Sie hat eine Gitarre entworfen, die speziell für Frauen konzipiert ist, weil sie ihre Gitarre sehr weit oben trägt, und sie ist so ausgeschnitten, dass man Brüste haben und trotzdem Gitarre spielen kann – das ist einfach so toll“, erzählte Rodrigo einem weiteren ihrer Idole, Kathleen Hanna, im „Music Makes Us“-Podcast.