Olympia-Abschlussfeier: So sieht die gigantische Bühne aus

Spektakulärer Abschluss für die Olympia in Paris: Mit einer großen Zeremonie gehen die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt am Sonntag (11. August) zu Ende.

In einer dreistündigen Feier sind noch einmal alle Sportler im Stade de France zu sehen und laufen mit Flaggen ein. Zudem gibt es ein großes Rahmenprogramm. Gestartet wurde es am Abend kurz nach 21 Uhr von der französischen Chanson-Sängerin Zaho de Sagazan, die wie auch schon Céline Dion ein Lied von Édith Piaf intonierte. In diesem Fall – natürlich – eine Ode an Paris: „Sous le ciel de Paris“.

Wer spielt bei der Olympia-Abschlussfeier?

Die große Show findet, anders als bei der prachtvollen Eröffnungsfeier, fast komplett in der Paris-Arena statt. Hier wurde eine gigantische Bühne in der Mitte aufgebaut, die zunächst noch nicht genutzt wurde.

Geplant sind Auftritte von Air, Phoenix, Snoop Dogg und den Red Hot Chili Peppers. Auch eine Stuntshow von Tom Cruise wurde bereits im Vorhinein bestätigt. Traditionell wird bei der Abschlusszeremonie nicht nur auf die Ereignisse der letzten Wochen zurückgeblickt, auch die Übergabe an die nächste Olympia-Spielstätte wird gewürdigt. Das ist 2028 Los Angeles.