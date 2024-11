Mit diesen Mega-Events wird Donald Trump Geschichte schreiben

Donald Trump wird wieder ins Weiße Haus einziehen. Die US-Wahl 2024, sie war weit weniger knapp, als die Demoskopen prognostiziert haben. Am späten Dienstagabend (05. November) amerikanischer Zeit kürte sich der 78-Jährige zum Sieger und versprach seinen Wählerinnen und Wählern ein „goldenes Zeitalter“.

Unabhängig davon, ob Trump nach all den Lügen, die er im Wahlkampf nachgewiesenermaßen erzählte, einhalten kann, was er verspricht, der Milliardär kann sich gleich mehrfach als Staatsoberhaupt bei Mega-Events in seinem Land auf der Tribüne sonnen. Es wird also vor allem ein goldenes Zeitalter für Trump.

Zwei Spektakel für Donald Trump – und ein besonderer Geburtstag

In seine Amtszeit fallen die Fußball-WM 2026 in Nordamerika und die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Das Fußballturnier wird allein schon aufgrund der Erweiterung auf 48 Teams Maßstäbe setzen, wartet dazu mit Spielen im Azteken-Stadion in Mexiko und Kanada auf. Dazu ein glorioses Finale in New York, wie es bisher in der Größenordnung noch nie vorkam. Auch Olympia verspricht eine einzigartige Show zu werden, schon der Anheizer bei der Abschlussfeier in Paris in diesem Jahr war vielversprechend.

Als Bonus bekommt Trump auch noch den 250. Geburtstag der USA als rauschende Feier dazu, die – wohlgeplant – mit dem ersten Achtelfinale am 04. Juli 2026 in Philadelphia stattfindet. In der Stadt wurde die Unabhängigkeitserklärung 1776 unterzeichnet.

Mehr zum Thema Donald Trump wird in den „Tagesthemen“ zu Donald Duck

Eine weitere Amtszeit wird für den 78-Jährigen aber nicht möglich sein, das verbietet ein Zusatzartikel der Verfassung. Immer wieder fabulierte Trump aber davon, es irgendwie hinzubekommen, länger im Amt zu bleiben.