Olympische Spiele 2028: Dr. Dre will als Bogenschütze mitmachen

Wenn es nach Dr. Dre gehen würde, wäre er auf jeden Fall bei Olympia 2028 dabei – und zwar als Sportler und nicht nur als musikalischer Gast.

90 Meter Entfernung machen dem Rapper nichts aus

„Ich meine es todernst“, erklärte der Rapper in der Talkshow „Entertainment Tonight“ und bezog sich damit auf seinen Teilnahmewunsch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Sein Spezialgebiet wäre dann wohl das Bogenschießen. Seine Fertigkeiten würde er aktuell schon mal regelmäßig im heimischen Garten erproben – dort hätte er extra zu Übungszwecken eine Zielscheibe aufgestellt. Auf diese würde er aus 90 Metern Entfernung zielen, und dass, obwohl beim Olympia-Wettbewerb nur aus bis zu 70 Metern geschossen wir.

Und sein Olympia-Gedanke kommt nicht von ungefähr: Bereits in Junior High School machte er sich als Bogenschütze einen Namen. Sein Traum könnte nun mithilfe eines zweifachen Olympia-Meisters im Bogenschießen in Erfüllung gehen. So hat sich Justin Huish via „TMZ Sport“ bei Dr. Dre gemeldet, nachdem er von dessen Olympia-Zielen erfuhr, und angeboten: „Ich werde meine Zeit investieren, um dich zu trainieren. Wenn du es wirklich ernst meinst, melde dich bei mir. Wir schaffen das!“ Er wurde sogar noch konkreter: „Ich vernetze dich mit meinen Sponsoren, sorge dafür, dass du das beste Equipment bekommst, das man kaufen kann, und stelle den Kontakt zu den Coaches des amerikanischen Olympiateams her.“

Um die Koordination des Coachings zu erleichtern, bot Huish weiterhin an, einfach im Garten des US-Stars vorbeizuschauen und dort die olympischen Vorbereitungen anzugehen. Dr. Dre selbst hat sich zu diesem Vorschlag noch nicht zu Wort gemeldet.

Dr. Dre = Kein Unbekannter bei Olympia

Bei den 2024er Olympischen Spielen ließ sich Dr. Dre auch schon mal blicken – beim Abschlussevent performte er den Track „The Next Episode“ live und ergab somit schon mal im übertragenen Sinne den Olympia-Flagge an seinen Heimatort, Los Angeles, für 2028 weiter.