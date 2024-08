Air und Phoenix spielen bei Olympia-Abschlussfeier

Die Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris findet am Sonntag (11. August 2024) statt. Die französischen Bands Phoenix und Air werden die Feierlichkeiten musikalisch untermalen. Beide Gruppen stammen aus Versailles und haben bereits bei der Eröffnung der Spiele mit einem speziellen Konzert auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle gespielt.

Jubiläumsfeiern bei Olympischer Abschlussfeier

Die französischen Bands werden bei der Abschlusszeremonie eine wichtige Rolle spielen und Jubiläen feiern. Phoenix zelebriert dabei – wie auch schon bei mehreren Festivals wie Just Like Heaven und Primavera Sound – den 15. Geburtstag ihres Albums „Wolfgang Amadeus Phoenix“. Air feiern hingegen das Erscheinen ihres Debütalbums „Moon Safari“ vor 25 Jahren und planen eine Nordamerika-Tour im Herbst 2024, bei der sie das Album in voller Länge spielen werden.

Die Abschlussveranstaltung, unter der Leitung des Regisseurs Thomas Jolly, wird unter dem Titel „Rekorde“ stehen. Diese wird eine futuristische Welt darstellen und soll zwei Stunden dauern. Im Vergleich zur epischen Eröffnungszeremonie wird die Abschlussfeier kürzer, aber nicht minder spektakulär sein.

Tom Cruise plant Stunt-Show bei Abschlussfeier

Neben den musikalischen Highlights wird Hollywood-Star Tom Cruise eine spektakuläre Stunt-Show im Stade de France abliefern. Dieser Auftritt soll symbolisch den Übergang von den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu den Spielen 2028 in Los Angeles darstellen. „Le Parisien“ berichtet, dass Cruise in einer achtminütigen Sequenz verschiedene Stunts ausführen wird, einschließlich einer Verfolgungsjagd, die im April in der Nähe der Champs Elysées gedreht wurde.

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 26. Juli setzte bereits hohe Maßstäbe. Stars wie Celine Dion, Lady Gaga, Gojira und Aya Nakamura traten auf und boten beeindruckende Performances entlang der Seine. Besonders bewegend war Celine Dions Auftritt, da sie zum ersten Mal seit vier Jahren wieder auf der Bühne stand und Edith Piafs „L’Hymne A L’Amour“ sang.

Während der Olympischen Spiele sorgten auch Beyoncé und Taylor Swift für Schlagzeilen, indem sie in Werbevideos ihre Unterstützung für das Team USA zeigten. Snoop Dogg überraschte mit einem eleganten Auftritt bei der Dressur, obwohl nach eigenen Angaben Angst vor Pferden hat. Flavor Flav wurde als offizieller „Hype-Man“ des Wasserballteams der USA gefeiert.