„Oppenheimer“: Matthias Schweighöfer spielt Werner Heisenberg

Matthias Schweighöfer übernimmt in dem angekündigten Film von Christopher Nolan über den Physiker J. Robert Oppenheimer die Rolle des deutschen Naturwissenschaftlers Werner Heisenberg, wie Nolan dem „Spiegel“ erzählt hat. Es wird das 12. Projekt des renommierten Regisseurs.

Der Film erzählt die Lebensgeschichte des „Vaters der Atombombe“ und seine Rolle im Manhattan-Projekt während des Zweiten Weltkriegs. Der irische Schauspieler Cillian Murphy wird die titelgebende Hauptrolle spielen. Darüber hinaus werden Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh und Rami Malek an der Seite Schweighöfers zu sehen sein.

Der Durchbruch in Hollywood?

Für den Deutschen ist es die erste Zusammenarbeit mit Christopher Nolan. In den vergangenen beiden Jahren machte er sich durch seine Rolle als „Ludwig Dieter“ in Zack Snyders „Army of the Dead“ und dem Prequel „Army of Thieves“ auch in den USA einen Namen. Bei letzterem führte er zudem Regie.

Die Dreharbeiten zu „Oppenheimer“ sind seit Mai 2022 abgeschlossen, am 20. Juli soll er in den deutschen Kinos anlaufen. Der Film folgt auf Nolans Science-Fiction- und Actionfilm „Tenet“, der 2020 erschien.