Oscar-Nominierungen 2026: Die größten Überraschungen und Enttäuschungen

Das Oscar-Rennen ist offiziell eröffnet, mit einer Reihe großartiger Filme und Darsteller im Rennen. Und vielen anderen, die es nicht einmal bis zur Startlinie geschafft haben. Als die Nominierten für die 98. Oscar-Verleihung bekannt gegeben wurden, gab es viele gute Nachrichten für erwartete Favoriten wie Sinners – jetzt der Film mit den meisten Nominierungen in der Oscar-Geschichte –, One Battle After Another und Hamnet. Auch wenn diese unzähligen Nominierungen mit einigen bemerkenswerten Abwesenheiten gespickt waren (ein Hoch auf Chase Infiniti und Paul Mescal ).

Es gab auch einige Überraschungen. Sowohl positive (Delroy Lindo wurde endlich von der Akademie nominiert!) als auch verwirrende (F1 als bester Film?). Dazu Zurückweisungen, die von ungeheuerlich (The Testament of Ann Lee wurde um den Preis gebracht!) bis zu achselzuckend (sorry, Wicked : For Good) reichten.

Machen Sie also eine Pause davon, sich vorzustellen, wie Diane Warren reagieren wird, wenn sie (wahrscheinlich) den Preis für den besten Originalsong an KPop Demon Hunters verliert. Und sehen Sie sich unsere Auswahl der größten Überraschungen und Enttäuschungen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen an.

Überraschung: Delroy Lindo bekommt seine Blumen

Von den rekordverdächtigen 16 Nominierungen, die Sinners erhalten hat, gibt es wohl keine, die verdienter ist als die von Delroy Lindo als bester Nebendarsteller. Die Darstellung des legendären Blues-Mundharmonikaspielers und Alkoholikers Delta Slim durch den erfahrenen Schauspieler war geprägt von einer perfekten Mischung aus Humor und emotionaler Tiefe.

Obwohl Lindo einige Nominierungen auf Filmfestivals erhielt, war er bei den größeren Preisverleihungen vor den Oscars, wie den Golden Globes und den Critics Choice Awards, weitgehend abwesend. Umso erfreulicher ist seine Oscar-Nominierung. Zumal sie erst einige Jahre nach seiner Nichtberücksichtigung für seine Leistung in Spike Lees „Da 5 Bloods“ kommt.

Lindo leistet natürlich seit Jahrzehnten fantastische Arbeit. Und es ist immer eine Freude, wenn einer der Großen Anerkennung findet, auch wenn – oder gerade wenn – diese längst überfällig ist. —Jon Blistein

Snub: Paul Mescal wird für Hamnet übergangen

Ja, Jessie Buckleys Darstellung der trauernden Mutter Agnes Shakespeare in Hamnet ist erstaunlich. Aber in einem Film, der fast ausschließlich aus zwei Darstellern besteht, kann man mit Fug und Recht sagen, dass sie diese Töne ohne ihren Filmpartner Paul Mescal, der ihr in jeder Szene Paroli bot, nicht hätte treffen können.

Mescals abwechselnd grüblerische, zärtliche und intensive Darstellung des Dichters, der Inbegriff verinnerlichter Schmerzen, vervollständigte das Bild zweier Eltern, die auf unterschiedliche Weise mit dem Tod ihres Kindes kämpfen. Sehen Sie sich seine leidenschaftliche Rezitation des Monologs „Get thee to a nunnery“ während der Proben für sein Stück „Hamlet“ an. Und sagen Sie uns, dass er keine Nominierung in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ oder „Bester Hauptdarsteller“ verdient hätte. —Maria Fontoura

Snub: Die Wähler verschlafen den Sandmann

Adam Sandler hat bei den Oscar-Wählern immer noch kein Glück. Im Laufe der Jahre hat die Comedy-Legende hervorragende Leistungen in dramatischeren Rollen abgeliefert, die oft als potenzielle Oscar-Kandidaten gehandelt wurden, aber nie den Sprung geschafft haben. Seine Arbeit in Noah Baumbachs Jay Kelly schien bereit, diese traurige Serie zu durchbrechen. Er ist gleichzeitig charmant und verletzlich als Manager von George Clooneys titelgebendem Filmstar.

Aber der Film erhielt überhaupt keine Nominierungen. Auch wenn die Ablehnung von „Punch-Drunk Love“ und „Uncut Gems“ vielleicht noch eklatanter war als die von „Jay Kelly“, ist es dennoch schade, dass die Akademie einen Mann nicht würdigt, der Fart-Jokes und Pathos mit gleicher Geschicklichkeit beherrscht. —J.B.

Überraschung: Stille für die Filmmusik von Hans Zimmer und Daniel Lopatin

Es ist nicht so, dass Hans Zimmer einen weiteren Oscar braucht. Der legendäre Komponist hat bei 12 Nominierungen zweimal gewonnen. Zuletzt 2022 für Dune. Aber es war dennoch überraschend, dass er für seine Arbeit an dem Blockbuster F1 nicht berücksichtigt wurde. Zumal der Rennfilm einige unerwartete Nominierungen erhielt. Darunter die für den besten Film.

Noch schockierender war wohl die Entscheidung der Akademie, Daniel Lopatins vielgelobte Filmmusik für „Marty Supreme“ zu übersehen. Lopatin (der auch unter dem Namen Oneohtrix Point Never aufnimmt) untermalte Josh Safdies Film, der in den 1950er Jahren spielt, eindrucksvoll mit einer Filmmusik, die stark von Synthie-Pop-Einflüssen der 1980er Jahre geprägt ist. Man kann sich leicht vorstellen, wie diese anachronistische Entscheidung in vielerlei Hinsicht fehlschlagen könnte. Aber Lopatins Filmmusik verstärkt nur die Dramatik von Marty Mausers unerbittlichem Streben nach Pingpong-Ruhm. —J.B.

Snub: Keine Liebe für „My Undesirable Friends“

Julia Lotkevs fünfeinhalbstündiges Porträt unabhängiger russischer Journalisten, die langsam an den Rand gedrängt und schließlich zu Staatsfeinden gebrandmarkt werden, hat bei Kritikern großen Anklang gefunden. Und ist mit viel Schwung in die Preisverleihungssaison gestartet. Im Vergleich zu einigen anderen Nominierten, die von Studios und Streaming-Anbietern unterstützt wurden, war es vielleicht ein „kleinerer” Film. Aber die Leidenschaft für Lotkevs Herzensprojekt – und dessen allzu aktueller Blick darauf, was passiert, wenn freie Presse unter autoritärer Herrschaft zu einem Widerspruch in sich selbst wird – war groß.

Daher war es zugegebenermaßen eine Enttäuschung, dass „My Undesirable Friends“ bei der Bekanntgabe der Nominierungen nicht erwähnt wurde. Eine Nominierung hätte diesem außergewöhnlichen Dokumentarfilm zumindest einen großen Schub gegeben, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Er muss jetzt von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden. –David Fear

Überraschung: Kate Hudson singt für ihren Oscar

Es ist 25 Jahre her, seit Kate Hudson von der Akademie ausgezeichnet wurde. Damals war sie eine aufstrebende Naive, die in Almost Famous eine Rock-Groupie – pardon, „Band Aid“ – spielte. Dieses Mal steht sie als Musikerin im Mittelpunkt, als eine Hälfte einer Neil-Diamond-Tribute-Band in dem auf einer wahren Geschichte basierenden Film Song Sung Blue .

Für diese Rolle musste Hudson nicht nur ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Sondern auch ihre Gesangsfähigkeiten, die sie in den letzten Jahren mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums „Glorious“ im Jahr 2024 in den Vordergrund gerückt hat. Sie war auch bei den diesjährigen Golden Globes und Screen Actors Guild Awards nominiert, sodass sie vielleicht eine Geheimfavoritin auf den Oscar ist. —M.F.

Snub: Qual statt Ekstase für „The Testament of Ann Lee“

Vielleicht war es ein bisschen unrealistisch zu erwarten, dass dieser späte (oder zumindest relativ späte) Beitrag zu einer extrem vollgepackten Award-Saison in diesem Jahr einen größeren Eindruck auf die Wähler machen würde. Dennoch war es ein kleiner Schock, dass das schwindelerregende Musical-Biopic der Drehbuchautorin und Regisseurin Mona Fastvold über die Gründerin der Shaker-Bewegung heute Morgen absolut nichts abgeräumt hat. Wir gingen davon aus, dass er zumindest eine der Nominierungen für den besten Song für „Clothed by the Sun“ oder „Hunger and Thirst“ erhalten würde. Zwei der herausragenden Titel des Films von Komponist Daniel Blumberg und Amanda Seyfried.

Die größte Überraschung war jedoch, dass Seyfried nicht zu den Nominierten für die beste Darstellerin gehörte, angesichts der begeisterten Reaktionen, die ihre Leistung insgesamt hervorgerufen hat (ganz zu schweigen davon, dass sie viel Pressearbeit geleistet und sich Nominierungen sowohl bei den Golden Globes als auch bei den Critics Choice Awards gesichert hat). —D.F.

Überraschung: Elle Fanning schafft es mit „Sentimental Value“

Joachim Triers stilles, bewegendes Familiendrama war bei den Preisverleihungen stets präsent, wobei die nicht-amerikanischen Darsteller – Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas – die meiste Liebe von den Wahlgremien erhielten.

Aber bei der größten Nacht der Branche wird Elle Fanning neben ihrer norwegischen Co-Darstellerin Ibsdotter Lilleaas in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ nominiert sein. Es ist eine wohlverdiente Anerkennung für Fannings nuancierte Darstellung einer amerikanischen Filmstarin, die mit einer sehr persönlichen Geschichte, die von Skarsgårds Drehbuchautor und Regisseur geschrieben wurde, überfordert ist. —M.F.

Snub: Der Zug zum besten Schauspieler hält nicht für Joel Edgerton, den Star aus „Train Dreams“

Wir könnten nicht begeisterter sein, dass Clint Bentleys Adaption der Novelle von Denis Johnson – über einen Arbeiter zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der eine große Tragödie erlebt – heute Morgen so viel Liebe erfahren hat. Insbesondere die Nominierung in der Kategorie „Bester Film“. Dennoch hatten wir gehofft, dass Joel Edgerton, der die beste Leistung seiner Karriere gezeigt hat, es unter die fünf Nominierten für den besten Schauspieler schaffen würde.

Seine Darstellung des stoischen Durchschnittsbürgers in „Train Dreams“, der mit jedem Eisenbahnschwellen und jedem Holztransport dazu beiträgt, das Fundament unserer Nation zu legen, ist ebenso wie die wunderschönen Bilder und das Drehbuch der Motor dieser wunderschönen Charakterstudie. Das hätte Beachtung finden müssen. —D.F.

Überraschung: „F1“ schnappt sich einen Platz in der Kategorie „Bester Film“

Unsere Begeisterung für diesen Brad-Pitt-Blockbuster ist öffentlich bekannt. Wir gingen natürlich davon aus, dass er einen Platz in den technischen Kategorien der Oscars finden würde. Er erhielt Nominierungen für „Beste Schnitt“, „Bester Ton“ und „Beste visuelle Effekte“. (Wir dachten, er hätte auch eine Chance auf „Beste Kamera“ gehabt. Aber in diesem Jahr war das Feld besonders dicht besetzt.)

Aber als diese Geschichte über einen einst vielversprechenden Rennfahrer, der ein letztes Mal hinter das Steuer steigt, als einer der 10 Nominierten für den besten Film bekannt gegeben wurde, nun ja. Sagen wir einfach, wir sind beeindruckt, dass er es von hinten geschafft hat, sich in diese Position zu bringen. Macht eine Ehrenrunde, Jungs. —D.F.

Snub: Jafar Panahi wird aus der Kategorie „Bester Regisseur” ausgeschlossen

Der legendäre iranische Filmemacher hat die Festivals bereist. Und viel Aufmerksamkeit in der Award-Saison für It Was Just an Accident erregt, seine erschütternde Geschichte über einen ehemaligen Gefangenen, der glaubt, den mysteriösen Mann identifiziert zu haben, der ihn im Gefängnis gefoltert hat. Die Tatsache, dass Panahi aufgrund von Reise- und Filmverboten der Behörden (ganz zu schweigen von seinen langen Haftstrafen in seiner Heimat) zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Amerika und Europa besuchen konnte, machte die Botschaft des Films über Freiheit und Vergebung nur noch eindringlicher.

Der Film erhielt zwar verdiente Nominierungen für das beste Originaldrehbuch und den besten internationalen Spielfilm. Aber viele gingen davon aus, dass er auch eine Nominierung als bester Regisseur erhalten würde. Insbesondere nachdem er bei den Golden Globes in dieser Kategorie ausgezeichnet worden war. Es war nur schade, dass sein Name heute Morgen nicht verkündet wurde. —D.F.

Überraschung: Wähler wenden sich von „Wicked: For Good” ab

Letztes Jahr erhielt „Wicked” satte 10 Nominierungen und gewann zwei Preise. Darunter einen historischen Sieg für Paul Tazewell , den ersten schwarzen Mann, der den Preis für das beste Kostümdesign gewann. Obwohl der zweite Teil des erfolgreichen Musicals, „Wicked: For Good“, nicht die gleichen begeisterten Kritiken wie sein Vorgänger erhielt (gelinde gesagt), schien es dennoch mit starken Einspielergebnissen und mehreren Nominierungen bei den Golden Globes und den Critics Choice Awards für eine große Award-Saison gerüstet zu sein.

Aber „Wicked: For Good“ wurde bei den Oscars komplett ausgebremst. Weder die Stars Ariana Grande oder Cynthia Erivo noch die technischen Kategorien, in denen es im letzten Jahr gewonnen hatte, wurden berücksichtigt. Am schockierendsten war jedoch die Tatsache, dass die beiden neuen Songs, die der Komponist Stephen Schwartz für die Fortsetzung geschrieben hatte – Vorzeigestücke für Grande und Erivo, die im Wesentlichen darauf ausgelegt waren, Oscar-Nominierungen zu sichern – es nicht in die Auswahl für den besten Originalsong schafften. Nachdem es im letzten Jahr die Schwerkraft überwunden hatte, stürzte Wicked 2026 grandios ab. —J.B.