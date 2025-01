Oscar-Nominierungen: Überraschungen und Enttäuschungen

Nicht jeder ist ein Gewinner – und einige sind, schockierenderweise, nicht einmal Anwärter. Die Academy of Motion Picture Arts & Sciences gab heute Morgen die Nominierungen für die 97. Oscars bekannt. Und wie üblich gab es im ganzen Land Freudenschreie: Viva Anora ! Ihr seid für den besten Film nominiert, Nickel Boys ! Gut gemacht, Karla Sofía Gascón ! Es gab erstaunte Ausrufe, als einige unerwartete Überraschungen in einigen Schlüsselkategorien aufpeppten. Und es gab Schmerzensschreie, als die unvermeidlichen Enttäuschungen über die Namen, die von Bowen Yang und Rachel Sennott oben auf dem Podium nicht aufgerufen wurden, laut wurden. Hier sind die großen Brüskierungen und Überraschungen in Bezug auf die Oscar-Nominierungen 2025.

SNUB: Beste Schauspielerin, Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths)

Das tut weh. In Zusammenarbeit mit ihrem Regisseur Mike Leigh, mit dem sie bereits bei Secrets & Lies zusammenarbeitete – Sie erinnern sich vielleicht, dass ihr dieser Film von 1996 eine Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte – gab die britische Schauspielerin eine der beeindruckendsten Darbietungen des letzten Jahrzehnts, ganz zu schweigen vom vergangenen Jahr, als Ein-Frau-Abrisskommando, das das Leben ihrer Mitmenschen zur Hölle macht. Jean-Baptiste räumte bei vielen Kritikergruppen Preise ab und schaffte es in die Auswahl von Critics Choice und BAFTA, und viele von uns hofften, dass die Oscars als Nächstes an der Reihe wären. Eine bittere Wahrheit, die schwer zu verdauen ist.

Überraschung: Beste Regie, Coralie Fargeat (The Substance)

Die Kategorie „Beste Regie“ verlief mehr oder weniger wie erwartet, wobei Brady Corbet, Jacques Audiard und Sean Baker sich die Plätze sicherten – einige fragten sich, ob James Mangold oder Denis Villeneuve als Wildcard-Aufnahme dabei sein würden. (Herzlichen Glückwunsch, Herr Mangold.) Und es wurde angenommen, dass Edward Berger, dessen schrecklich trashiger Conclave als bester Film feststand, auf Platz 5 landen würde. Stattdessen schob sich die französische Regisseurin Coralie Fargeat in den letzten Slot und nahm ihn verdientermaßen ein, sehr zu unserer Freude. Der Film schaffte es auch in die Kategorie „Bester Film“. Anscheinend fand ihre Geschichte über einen Hollywood-Schauspieler, der alles tun würde, um jung und relevant zu bleiben, selbst bei den zimperlichsten Wählern Anklang.

SNUB: Bester Film, A Real Pain

Es war eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Kieran Culkin einer der fünf Nominierten für den besten Nebendarsteller sein würde, wenn man bedenkt, wie sehr seine Darstellung eines strahlenden, glücklichen Kiffers auf einem Trip mit seinem Cousin geliebt wurde. Ein großes Lob geht auch an den Drehbuchautor, Regisseur und Schauspielkollegen Jesse Eisenberg für seine Nominierung für das beste Originaldrehbuch. Die meisten von uns dachten jedoch, dass diese lustige, bewegende und nachdenkliche Interpretation des Roadmovies unter den 10 Filmen sein würde, die für den besten Film ausgewählt wurden, und – ohne die meisten von denen, die es geschafft haben, zu beleidigen – die Tatsache, dass er ausgelassen wurde, fühlt sich wie ein eklatanter Fehler an. Dieser Titel dient nun auch als Beschreibung unserer Gefühle in dieser Angelegenheit.

Überraschung: Bester Film, I’m Still Here

So viele Filmliebhaber drückten die Daumen, dass Fernanda Torres es unter die Nominierungen für die beste Schauspielerin schaffen würde, auch wenn das für beliebte potenzielle Anwärterinnen wie Pamela Anderson für The Last Showgirl (oder schlimmer noch für Marianne Jean-Baptiste für Hard Truths) ein „Tut uns leid, vielleicht beim nächsten Mal“ bedeutete. Ihre Darstellung einer Frau, die Jahrzehnte ihres Lebens unter einer Militärdiktatur meistert, ist zweifellos eine Glanzleistung. Doch die Aufnahme von Walter Salles‘ Politdrama in die Top-Kategorie war, ehrlich gesagt, ein kleiner Schock. Über den Film wurde abgesehen von der Hauptdarstellerin kaum gesprochen, obwohl er auf dem Festival positive Mundpropaganda erhielt. Dennoch ist dies der erste brasilianische Film, der es in die Kategorie „Bester Film“ geschafft hat, und wir freuen uns, dass ein ganz neues Publikum ihn jetzt sehen wird.

SNUB: Beste Schauspielerin, Nicole Kidman (Babygirl)

Was, keine Liebe für eine Frau in einem gewissen Alter, die sexuelle Befreiung findet, ein Glas Milch nach dem anderen? Es gibt engagierte Darbietungen, und es gibt Nicole Kidmans Alles-oder-Nichts-Interpretation einer Geschäftsführerin, die sich kopfüber in eine Affäre mit einem jüngeren Mann stürzt, in Halina Reijns Gesprächsstoff in Form eines romantischen Melodramas. Es ist eine so verletzliche, im wahrsten Sinne des Wortes nackte Interpretation des weiblichen Begehrens, dass wir verstehen, warum sich einige Wähler beim Ansehen ihrer Darstellung dieser Figur zu sehr wie Voyeure gefühlt haben könnten und entsprechend reagiert haben. Aber wenn dies nicht die beste Arbeit einer Schauspielerin ist, die sich nie davor gescheut hat, in die Tiefe zu gehen und düstere Töne anzuschlagen, und die von vielen innerhalb und außerhalb der Akademie so geliebt wird, dann ist es verdammt nah dran. Und das macht diese Brüskierung besonders abscheulich.

Überraschung: Bester Schauspieler, Sebastian Stan (The Apprentice)

Wie so viele Kritiker, Experten und Witzbolde waren wir davon ausgegangen, dass ein Biopic über die frühen Jahre der umstrittensten politischen Figur der jüngeren Vergangenheit – ganz zu schweigen von einem, in dem die Hauptfigur seine Frau vergewaltigt – schon vor einer bestimmten Wahl im November mehr oder weniger tot war. Die Tatsache, dass Sebastian Stan für seine Darstellung von Donald Trump nominiert wurde, mag angesichts des aktuellen Klimas als passiv-aggressive Protestwahl gelten, aber wen zum Teufel interessiert das schon! Stan ist in dieser Rolle großartig; ebenso Jeremy Strong als seine satanische Majestät Roy Cohn, der heute Morgen ebenfalls als bester Nebendarsteller nominiert wurde. Wie jemand in den sozialen Medien sagte, ist es einfach verrückt, dass eine solche Darstellung eines amtierenden Präsidenten, die ihn weder völlig verteufelt noch ihm einen Gefallen tut, der Person hinter dieser Darstellung eine mögliche goldene Statuette einbringen könnte. Das gibt es nur in Amerika!

SNUB: Best Score, Challengers

Aber Emila Pérez‚ Score kommt rein? Hmm. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei Trent Reznor und Atticus Ross. Wir wussten, dass Challengers in einem so überfüllten Jahr wie diesem eine Herausforderung für die Wähler darstellen würde, aber wir waren davon ausgegangen, dass ihr absoluter Hit nicht nur nominiert, sondern auch ein Favorit sein würde. Was soll man noch sagen, außer: 40, love.

Überraschung: Bester Nebendarsteller: Yura Borisov (Anora)

Dies war nicht die größte Überraschung der Ankündigungen von heute Morgen, aber definitiv eine der besten. Der russische Schauspieler ist so etwas wie der heimliche Star in Sean Bakers Sexarbeiterinnen-Screwball-Komödie, vor allem, wenn er im zweiten und dritten Akt eine prominentere Rolle einnimmt – und seine gefühlvolle Schläger- und Vertrautenrolle der Titelfigur ist Teil dessen, was den Film so wunderbar macht. Borisovs Name war bereits in den ersten Gesprächen darüber gefallen, wer in dieser Kategorie in die engere Wahl kommen könnte, aber es schien immer noch eine lange Reise zu sein. Zur Erinnerung: Manchmal zahlen sich Außenseiterchancen aus. Wir sind so begeistert, dass er hier drin ist.

SNUB: Bester Nebendarsteller, Denzel Washington (Gladiator II)

OK, das ist vielleicht eher eine persönliche Enttäuschung. Die Kategorie „Bester Nebendarsteller“ war immer sehr stark besetzt, und die Leute waren insgesamt zwiegespalten, was Ridley Scotts Fortsetzung seines Oscar-Gewinners von 2000 angeht. Aber mal ehrlich! In den Kategorien für die besten Nebendarsteller ging es schon immer darum, außergewöhnliche Leistungen zu würdigen, seien sie lustig (Kevin Kline in A Fish Called Wanda, Marisa Tomei in My Cousin Vinny), verrückt-schrullig (Kevin Spacey in The Usual Suspects) oder die Szene stehlend und unverschämt (Joe Pesci in Goodfellas, Dianne Wiest in Bullets Over Broadway).

All diese Adjektive beschreiben Denzel Washingtons außergewöhnliche, zum Totlachen komische Darstellung eines einflussreichen Akteurs im Römischen Reich, und lange nachdem wir die meisten Aspekte dieses Blockbusters vergessen haben, werden wir uns daran erinnern, wie Denzel hinterlistige und bedrohliche Sprüche einstreute, wie er übermütig „Mehr Wein!“ rief, bevor er einen Trinkpartner nach Informationen ausfragte und mit einem abgetrennten Kopf herumalberte. Wir wussten, dass er wahrscheinlich nicht nominiert werden würde. Aber die Nichtberücksichtigung fühlt sich immer noch wie ein Verbrechen an.