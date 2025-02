So sieht A$AP Rocky im neuen Spike-Lee-Film aus

Spike Lee teilte erste Fotos von seinem neuen Film „Highest 2 Lowest“. Dabei zeigt er den Hauptdarsteller seines neuen Projekts und das ist niemand geringeres als A$AP ROCKY.

Inspiriert ist der Film von „High And Low“

Der Film wurde schon Mitte Dezember wurde der neue Spike-Lee-Streifen auf dem Red Sea International Film Festival angekündigt. „Highest 2 Lowest“ basiert dabei lose auf dem Akira Kurosawas Thriller „High And Low“ aus dem Jahr 1963 und hat neben A$AP Rocky noch einige andere Sternchen als Cast in petto. Neben dem Rapper werden unter anderem nämlich auch „Barbie World“-Interpretin Ice Spice und der alt eingesessene Hollywoodstar Denzel Washington.

A$AP Rocky in Sträflings-Kleidung

In den ersten veröffentlichten Einblicken von „Highest 2 Lowest“, welche Spike Lee am Mittwoch, dem 19. Februar postete, sieht man Rocky in einem der markanten orangenen Srtäflingsanzügen, seine Haare sind zu Zöpfen zusammengebunden.

In die Bildunterschrift schrieb Lee „Guten Morgen, Danke an den Richter und die Geschworenen für das NICHT GESCHULDIGTSURTEIL“ und spielte dabei auf Rockys Freispruch diese Woche in dem Gerichtsprozess, bei welchem Rocky beschuldigt wurde in einem Streit mit seinem ehemaligen Freund und Rap-Kollegen A$AP Relli eine Waffe abgefeuert zu haben. Der Prozess startete Anfang Februar und zog sich über ganze drei Wochen, bevor der Rapper am 18. Februar von einer Jury freigesprochen wurde. Kurzzeitig winkten dem „Phoenix“-Interpreten sogar fast 24 Jahre Haft.

In seiner Bildunterschrift lobte der Regisseur auch noch die Leistung des Rappers sowie die von Washington in „Highest 2 Lowest“. Dazu teasert er auch noch den Release des Films an: „DA neue SPIKE LEE JOINT diesen SOMMER.“