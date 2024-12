Warum Denzel Washington der größte Schurke ist (nicht nur in „Gladiator 2“)

Sie werden den fröhlichsten, sofort befriedigendsten, oh-das-wird-gut-Moment in „Gladiator 2“ kennen, wenn Sie ihn sehen. Der Dopamin-Höhepunkt von Ridley Scotts lang erwarteter Fortsetzung seines mit dem Oscar ausgezeichneten Epos aus dem Jahr 2000 ist nicht die Eröffnungsszene, in der Paul Mescal und seine Nachbarn die römischen Zenturios, die sie angreifen, in die Hölle schicken.

Es ist nicht der Moment, in dem Mescal gezwungen ist, mit einem tollwütigen Pavian zu kämpfen, und der irische Frauenschwarm gewinnt, indem er dem Affen brutal in den Arm beißt. Es ist nicht der Moment, in dem ein angreifendes Nashorn einen unglücklichen Gladiator aufspießt oder in dem eine gewaltige Seeschlacht in einem überfluteten Kolosseum nachgestellt wird, komplett mit einem halben Dutzend hungriger Haie. Es ist auch nicht der Moment, in dem Mescal schließlich in einem äußerst freudianischen Rachekampf gegen Pedro Pescals Militärgeneral antritt, d. h. der Showdown mano a mano, auf den der Film fast zwei Stunden lang hingeführt hat.

Denzel Washington, in prächtige Gewänder gekleidet, mit schwingenden Armen und federndem Schritt

Die herausragende Szene in diesem gewaltigen, ultrabrutalen Sandalen- und Schwertfilm ist eine der einfachsten: Ein Mann betritt seinen Arbeitsplatz. Fairerweise muss man sagen, dass dieser Mann von Denzel Washington gespielt wird. Und besagter Arbeitsplatz ist eine Grube, in der Kriegsgefangene beweisen müssen, dass sie als Gladiatoren geeignet sind, die die Patrizier des antiken Roms unterhalten sollen.

Aber dieses letzte Detail ist fast überflüssig für das, was die Sequenz so spannend macht. Und es geht nicht nur darum, wer den Bildausschnitt betritt, sondern auch darum, wie er es tut. „Schlendert“ ist ein zu schüchternes Wort, um die Art und Weise zu beschreiben, wie Washington, in prächtige Gewänder gekleidet, mit schwingenden Armen und federndem Schritt, auf seinen persönlichen Thron zugeht, bereit zu sehen, wer seiner Aufmerksamkeit würdig ist.

Im Idealfall würde der große Ansturm dieses Versatzstücks darin bestehen, dass der gutaussehende junge Star dieses Blockbusters seine Zähne in einen verrückten Affen schlägt. Aber was das Adrenalin wirklich in die Höhe treibt, ist, wie Washington, nachdem er genau beobachtet hat, wie dieser Anwärter sich auf die barbarischste Art und Weise verhält, die man sich vorstellen kann, drei Worte sagt: „Ich kaufe ihn.“

Trailer „Gladiator 2“:

Selbst wenn Sie „Gladiator 2“ noch nicht gesehen haben, haben Sie wahrscheinlich gehört, dass Washington den Film klaut, sobald er auf der Bildfläche erscheint, und ihn für den Rest der Laufzeit sicher in seiner Kaftantasche verstaut. Seine Figur, ein ehemaliger Sklave, der zum Machtmakler namens Macrinus wurde, schließt einen faustischen Pakt mit Mescals Lucius Verus Aurelius: Kämpfe für mich, und du bekommst nicht nur einen Weg in die Freiheit, sondern auch die Chance, den Tod deiner Frau zu rächen.

Der launische Rohling ist für Macrinus jedoch mehr als nur ein Gladiator. Er ist eine Eintrittskarte in den inneren Kreis, der Rom regiert. Ein Großteil von Scotts Fortsetzung folgt dem Pfad der bequemen Vertrautheit, indem er entweder auf den Originalfilm anspielt oder ihn direkt referenziert: Wir können die meisten Schritte, die Mescal unternehmen wird, vorhersagen, wie die verfeindeten Fraktionen außerhalb der Arena reagieren werden, die dekadente Art und Weise, wie sich die Zwillingskaiser verhalten. Aber Macrinus ist ein Joker. Man hat wirklich keine Ahnung, was er als Nächstes tun wird, und das noch bevor er mit einem abgeschlagenen Kopf einen Doppelakt hinlegt.

Eine Greatest-Denzel-Hits-Rolle

Es ist eine Rolle, die für eine Greatest-Denzel-Hits-Rolle in einer Karriere bestimmt ist, die bereits randvoll mit unglaublicher Arbeit ist, und das perfekte Beispiel dafür, warum Bad Denzel in der Tat der beste Denzel sein könnte. Der Oscar-Preisträger gibt nie weniger als 100 Prozent, selbst wenn der Film nicht verdient, was er mitbringt, aber bei bösartigen Wendungen gibt er noch ein bisschen mehr. Er hat Ärzte, Anwälte, Bürgerrechtler (amerikanische und afrikanische), Polizisten, Soldaten, Cowboys, Piloten, Lehrer, Trainer, Prinzen, Könige und ganz normale Menschen, die einfach nur versuchen, über die Runden zu kommen, gespielt. Die meisten von ihnen stehen mit mindestens einem Fuß fest auf der Seite des Guten; selbst sein Macbeth beginnt als treuer Untertan des Königreichs, bevor sein moralischer Kompass entzwei bricht.

Aber wenn man seinen Macrinus überhaupt als „gut“ bezeichnen könnte, dann hat diese Version das Gebäude schon lange verlassen, wenn wir ihm begegnen. Und es ist die Art und Weise, wie Washington die Gerissenheit seines Charakters, seine kalkulierten Schachzüge und seine Fähigkeit, das Chaos zu seinem Vorteil zu nutzen, spielt – ganz zu schweigen von den Gesten und dem Kichern, die der Schauspieler auf die Ebene des High Camp hebt –, die es so spannend macht, ihm zuzusehen.

„Mehr Wein!“

In vielen seiner Auftritte der letzten über 40 Jahre kann man einen Hauch von Bad Denzel erkennen, insbesondere in Rollen, die eher zu einem fehlerhaften, grenzwertigen Antihelden tendieren als zu einem Helden, der sich geradlinig verhält („Mo‘ Better Blues“, „He Got Game“, „Flight“, „The Tragedy of Macbeth“). Aber wenn er seinen Figuren freien Lauf lässt und sie sich ihrem schlimmsten Verhalten hingeben, spürt man, wie Washington auf eine Art und Weise auf ein kollektives Unbewusstes zugreift, die sich geradezu schwindelerregend anfühlt. Seine Figur in „Gladiator II“ ist die Version eines gerissenen Anführers aus dem Römischen Reich, der weiß, wie man Senatoren umschmeichelt, wie man potenzielle Feinde entwaffnet und wie man mit Ausgelassenheit punktet (man beachte, wie er „Mehr Wein!“ ruft, bevor er einem Trinkgefährten geheime Informationen entlockt), und wie man dieses berühmte Lächeln in ein Haifischgrinsen verwandelt.

Man spürt, dass Washington sich von allen möglichen Quellen inspirieren lässt, aber wenn Sie nach Präzedenzfällen für seinen machiavellistischen Strategen suchen, sollten Sie sich zwei spezifische „Bad Denzel“-Rollen ansehen.

Der erste ist, wenig überraschend, „Training Day“ (2001) – der ultimative Denzel-als-Bösewicht-Film, der Höhepunkt des 21. Jahrhunderts, in dem ein Filmstar, der vormittags als Idol gilt, eine charismatische Kehrtwende vollzieht. Man weiß, dass Detective Alonzo Harris nicht gut ist, sobald Ethan Hawke als Neuling Jake Hoyt in seinen Orbit eintritt, und dass der übelste Bulle des LAPD seinem Schützling eine unsentimentale Lektion in Sachen Straßenführung erteilen wird. Die schiere Freude, mit der Harris seine Dominanz über jeden ausübt, dem er begegnet, von unglücklichen College-Studenten über Informanten aus Gangs bis hin zu seinen vermeintlichen Vorgesetzten, den „drei Weisen“, übt eine magische Anziehungskraft auf einen aus; Hoyt ist der Reiseleiter, der einen auf dem Beifahrersitz dieses Raubtiers sitzen lässt, aber es ist Harris, für den man sich insgeheim begeistert.

Eine menschliche Kobra

Nicht umsonst gewann Washington seinen zweiten Oscar (und seinen ersten als bester Hauptdarsteller) für die Rolle dieses magnetischen, durch und durch korrupten Polizisten. Jedes Mal, wenn seine Figur aus „Gladiator II“ extravagant mit den Fingern schnippt, nach einer Anspielung mit der Zunge schnalzt oder die Lautstärke von einem Schrei zu einem „King Kong kann mir gar nichts anhaben!“-Gebrüll erhöht, kann man praktisch hören, wie Alonzo Harris direkt außerhalb des Bildes steht und langsam für diesen Alpha-Tier der Ewigen Stadt klatscht.

Die zweite ist Frank Lucas, die Hauptfigur in Washingtons anderer Zusammenarbeit mit Sir Ridley Scott, „American Gangster“ (2007). Der Film ist teils Biografie, teils Polizeifilm und teils Mafia-Thriller und erzählt den Aufstieg von Lucas vom rechten Mann des Drogenbarons Bumpy Johnson aus Harlem zum König des New Yorker Heroinhandels in den 1970er Jahren. Lucas behält seine Kontrolle über den lukrativen Heroinmarkt vor allem aufgrund seiner Fähigkeit, nicht aufzufallen. Sein späterer Untergang wird durch die bedauerliche Entscheidung beschleunigt, sich einmal aus der Menge hervorzuheben und bei einem Preisboxkampf einen Chinchilla-Pelzmantel und einen passenden Hut zu tragen. (Lucas würde sich niemals in einem von Macrinus‘ fließenden, gemusterten Gewändern und WWF-großen Goldgürteln zeigen.)

Aber seine wahre Superkraft ist die Art und Weise, wie er alles von jedem Winkel am Spielfeldrand aus beobachten und dann kühl seinen Zug machen kann. Er ist eine menschliche Kobra, geduldig, heimlich und bereit, Leute gegeneinander auszuspielen und die Beute im Nachhinein einzusammeln – eine Eigenschaft, die auch der Manipulator par excellence aus „Gladiator II“ im Überfluss besitzt. Beide ziehen es vor, aus dem Schatten heraus zu agieren, bis eine Machtdemonstration notwendig wird. Man könnte argumentieren, dass Lucas kein kompletter Bösewicht ist; er kauft seiner Mutter eine Villa. Aber wenn man bedenkt, wie er ein Familienessen in einem Restaurant ruhig unterbricht, einen Rivalen auf der Straße erschießt und dann zwischen den Bissen wieder zu seinem Vortrag zurückkehrt, würde man ihn auch nicht als Helden bezeichnen.

Da draußen herrscht der Dschungel

Einer der besten „Bad Denzel“-Momente in Scotts epischer Geschichte über Verbrechen und Strafe kommt gegen Ende, nachdem Lucas gefasst und von seinem persönlichen Javert, Detective Richie Roberts, verhört wurde – die Tatsache, dass er von niemand anderem als dem Star des Originalfilms „Gladiator“, Russell Crowe, gespielt wird, macht die Szene jetzt einfach noch viel schöner. Die beiden Männer treten in verbale Auseinandersetzungen über die Grauzone zwischen Recht und Unrecht, die sich über einen Hektar erstreckt, und während Crowe in seiner Rolle die Rechtschaffenheit auf seiner Seite hat, hat Washingtons Gangster sowohl die Gabe des Redens als auch das Talent, solche simplen Vorstellungen in den Dreck zu treten. Er ist einfach jemand, der eine Gelegenheit sah und sie ergriff. Er kann nichts dafür, dass er schlauer und gewiefter war als die Konkurrenz. Oh, und reden Sie nicht mit ihm über „normal“. Wenn man das Leben gelebt hat, das er gelebt hat, bedeutet dieses Adjektiv so gut wie nichts. Da draußen herrscht der Dschungel.

Washingtons Stimme hat etwas Verführerisches, bis er sich entscheidet, todernst zu werden. Er nimmt eine volle Kaffeetasse vom Tisch, um einen Punkt zu unterstreichen. Aber für ein paar Augenblicke fühlt man sich von Lucas‘ Idee angezogen, dass er nichts weiter als ein erfolgreicher Geschäftsmann ist und dies alles nur ein ganz normaler Geschäftsbetrieb ist. Das Glitzern in den Augen seines Polizisten aus „Training Day“ wird bald durch eine Kälte in der Fensterscheibe zu seiner Unternehmer-Seele aus „American Gangster“ ersetzt, aber es ist immer noch da.

Und es ist die Erinnerung an diese beiden super-charmanten Schurken, die einem in den Sinn kommt, wenn Macrinus in „Gladiator II“ die Szene betritt. Washington baut auf dem auf, was er in den beiden vorherigen Streifzügen durch die Schattenwelt getan hat, bevor er in eine Toga schlüpft und in die Stratosphäre der Liebe-zu-Hass-auf-sie abhebt. Man hofft, dass die Preisverleihungsinstanzen erkennen, was er hier tut.

Aber zumindest sieht man zu, wie der Schauspieler in diese saftige Bad-Denzel-Rolle einsteigt und mit einem Ausdruck grenzenloser Bewunderung erklärt: „Myyyy man!“