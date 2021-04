Kritik: „Das Schweigen der Lämmer“

Zweiter Podcast zur achtteiligen FFK-Serie über Christiane F. und ihre Clique

FFK widmet sich „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, einer ab dem 19. Februar 2021 auf Prime Video (Amazon) anlaufenden Neuerzählung des Buchs über die drogenabhängige Christiane F., die 1981 ihre erste Verfilmung erfuhr. Annette Hess hat die Geschichte ins Serienformat übertragen, die Regie führte Philipp Kadelbach, die Produktion übernahmen Sophie von Uslar und Oliver Berben, in der Hauptrolle als Christiane ist Jana McKinnon zu sehen. Für den zweiten Teil unserer Podcast-Reihe haben Sassan Niasseri und Arne Willander Fragen an Oliver Berben gestellt. https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/70-wir-kinder-vom-bahnhof-zoo-oliver-berben FFK-Weiterhören: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1): Neuerzählung eines Klassikers Bond 2: Liebesgrüße aus Moskau The Stand…