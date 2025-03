Oscars 2025: Adrien Brody gewinnt als bester Hauptdarsteller

Adrien Brody hat es geschafft: Bei den Oscars 2025 konnte er sich mit seiner Performance in „The Brutalist“ als bester Hauptdarsteller gegen harte Konkurrenz durchsetzen – seine Dankesrede fiel demütig aus: „Danke, Gott – für dieses gesegnete Leben.“

Nominiert waren:

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Adrien Brody gewinnt seinen zweiten Oscar

Auch wenn er gerührt war, konnte er sich doch einen amüsanten Spruch nicht verkneifen, als die Academy Awards den Schauspieler und nun zweifachen Oscarpreisträger schon abwürgen wollten: „Macht die Musik aus. Ich weiß, wie das läuft. Das ist nicht mein erstes Rodeo.“ Seine zusätzliche Redezeit nutzte er, um sich für Frieden und den Mut, gegen Hass aufzustehen, auszusprechen.

Auch Timothée Chalamet konnte sich Hoffnungen machen

Auch im Vorfeld hatte sich Adrien Brody dankbar für die Aufmerksamkeit gezeigt, die „The Brutalist“ bekommen hat. „Ich danke allen meinen Kollegen und Kolleginnen an der Akademie für diese außergewöhnliche Ehre. Seit fast vier Jahrzehnten erlebe ich als Künstlerin Höhen und Tiefen. Das hat mir eine Perspektive und eine enorme Wertschätzung und Respekt für diesen Moment gegeben. Die Darstellung von László Tóth und die Darstellung der Nöte und Sehnsüchte so vieler Menschen, einschließlich der Kämpfe meiner eigenen Familie, hat mein eigenes Gefühl des Seins und der Zugehörigkeit neu entfacht und meinen Glauben wieder gestärkt. Diese tiefgreifende Erfahrung mit unseren talentierten und engagierten Schauspielern und dem Team von ,The Brutalist‘ zu teilen, war ein seltenes Geschenk, für das ich unendlich dankbar bin. Ich danke Ihnen, dass Sie uns alle mit dieser Anerkennung ehren. Ich bin nur durch die Unterstützung vieler hier; ich bin wirklich demütig und werde diesen bedeutsamen Moment für immer in Ehren halten.“

Kurz vor den Oscars 2025, bei den SAG Awards 2025, betonte Timothée Chalamet noch: „Ich möchte einer der Großen sein. Ich weiß, dass die Leute normalerweise nicht so sprechen. Aber ich strebe danach, einer der Großen zu sein. Ich werde inspiriert von den Großen. Ich werde inspiriert von den Großen hier heute Abend. Ich werde genauso inspiriert von Daniel Day-Lewis, Marlon Brando und Viola Davis wie von Michael Jordan und Michael Phelps. Und ich möchte dort oben sein.“

„Die Wahrheit ist, dass ich fünf Jahre und sechs Monate meines Lebens in diese Rolle investiert habe“, erklärte Chalamet im Vorfeld zu seiner Rolle. „Ich habe alles gegeben, um diesen unvergleichlichen Künstler, Mr. Bob Dylan, einen wahren amerikanischen Helden, zu verkörpern. Es war die Ehre meines Lebens, ihn zu spielen.“