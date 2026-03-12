Oscars verschärfen Sicherheit angesichts iranischer Drohnenbedrohung

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Die Organisatoren der Academy Awards gaben am Mittwoch bekannt, dass sie die Sicherheitsvorkehrungen für die Oscars am Sonntagabend verstärken – als Reaktion auf Berichte, wonach der Iran Drohnenangriffe auf Teile Kaliforniens planen könnte. Die ausführenden Produzenten Katy Mullan und Raj Kapoor erklärten auf einer Pressekonferenz allerdings, dass ihnen keine konkreten Hinweise auf spezifische Bedrohungen vorlägen.

„Wir beobachten jedes Jahr, was in der Welt passiert“, sagte Kapoor gegenüber Reportern. „Wir arbeiten eng mit dem FBI und dem LAPD zusammen – das ist eine echte Partnerschaft. Diese Show muss wie ein Uhrwerk laufen. Aber wir wollen, dass sich jeder, der zu dieser Show kommt, der sie verfolgt, der als Fan draußen hinter den Absperrungen steht, sicher, geschützt und willkommen fühlt. Es ist unsere Aufgabe als Produktionsteam, dafür zu sorgen, dass das auch so ankommt.“

Kapoor ergänzte, die Academy verfüge über eines der „besten Teams der Branche“ – einschließlich „unseres Sicherheitsteams“.

Übertragung und Nominierungen

Die 98th Academy Awards werden am Sonntag live aus dem Dolby Theater in Los Angeles übertragen, ab 7 Uhr abends Ortszeit an der Ostküste. Die Zeremonie läuft auf ABC und ist per Livestream auf Hulu zu sehen. Der meistnominierte Film in diesem Jahr ist „Sinners“, gefolgt von „One Battle After Another“, „Frankenstein“, „Marty Supreme“ und „Sentimental Value“.

Ein Regierungsmemo, das innerhalb der bundesweiten Joint Terrorism Task Force kursierte, tauchte am Mittwoch auf. Darin heißt es, der Iran könnte Vergeltungsschläge gegen die Westküste planen, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel am 28. Februar einen Angriff gegen das Land gestartet hatten. „Wir haben kürzlich Informationen erhalten, wonach der Iran Anfang Februar 2026 angeblich beabsichtigte, mithilfe unbemannter Luftfahrzeuge von einem nicht identifizierten Schiff vor der Küste der Vereinigten Staaten einen Überraschungsangriff durchzuführen – konkret gegen nicht näher bezeichnete Ziele in Kalifornien, für den Fall, dass die USA Angriffe gegen den Iran unternehmen“, hieß es in einer Meldung, über die ABC News zuerst berichtete.

Die „Los Angeles Times“ zitierte eine Quelle „mit Kenntnis des Memos“, der zufolge der Hinweis vom U.S. Coast Guard stamme. Dieselbe Quelle erklärte, die Warnung sei „derzeit nicht als glaubwürdig eingestuft worden“. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom gab an, von der Bedrohung zu wissen. „Das Thema Drohnen beschäftigt uns sehr, und wir haben eigens Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich gezielt mit diesen Bedenken befassen“, sagte er.

Das LAPD teilte NBC Los Angeles mit, es lägen keine Hinweise auf glaubwürdige Bedrohungen gegen das Dolby Theatre am Abend der Oscars vor.