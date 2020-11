Outtakes der Foo Fighters – 25 Jahre Bandgeschichte in einem Video

Die Foo Fighters so sehen, wie es vorher nie möglich war. Das ermöglichen die sechs Bandmitglieder ihren Fans in einer visuellen Reise durch 25 Jahre Bandgeschichte – Momente auf und hinter der Bühne.

Die Kommentare zum Video sprachen die Foo Fighters während dem Lockdown ein, dabei lassen sie tief in die Geschichte der Band und in jedes einzelne Mitglied blicken – die Zeit hinterlässt auch auf ihnen ihre Spur. Zu sehen sind sie mit verschiedenen Frisuren, mit unterschiedlichen Körperproportionen und einer verschiedenen Anzahl an Zehen …

In der Late Show mit Stephen Colbert performten sie am 19. November ihre erste Single „Shame Shame“ vom kommenden, zehnten Studioalbum. „Medicine at Midnight“ soll am 05. Februar erscheinen. Das Video zum neuen Song ist eines der düstersten, das die Foo Fighters je gemacht haben. Sänger Dave Grohl spielt darin mit zahlreichen Todessymbolen.

Zusätzlich gaben die Foo Fighters bekannt, dass sie am 15. Dezember als Teil des virtuellen Festumzugs via „Amazon Musics Holiday Plays“ auftreten. Die Musiker werden die Konzertreihe mit einer exklusiven Performance von etwas Neuem, etwas Festlichen und mit ein paar Evergreens einläuten.