Owen Wilson: Backstage-Pass für Rolling Stones nach einem Gig futsch

Was klingt wie ein lustiges Groupie-Märchen, ist Owen Wilsons Realität: Der Schauspieler ist eigenen Angaben zufolge großer Fan der Rolling Stones, und nachdem er sich sich mit den Stones angefreundet hat, habe er schließlich einen Backstage-Pass geschenkt bekommen, der auf unbestimmte Zeit gültig sein sollte – nur um ihn nach einer Show wieder entzogen zu bekommen.

Owen Wilson hatte einen lebenslangen AAA-Pass …

Wilson, der ab 7. April in den Kinos als Bob Ross zu sehen ist, erzählt in einem Interview mit James Corden an der Seite von Jeff Goldblum in der „Late Late Show“, wie das passieren konnte: „Ich habe mir die Rolling Stones in Argentinien angesehen. Und ich war mit einigen Mitgliedern der Band befreundet, und mein Freund war sehr gut mit Mick Jagger befreundet. Dann bekamen wir diese speziellen, laminierten All-Access-Pässe, die für den Rest meines Lebens gültig waren…“ – Eigentlich.

Nachdem er die Pässe erhalten hatte, erinnert sich Wilson daran, dass er unbedingt testen wollte, wie „all-access“ sie wirklich waren, indem er sich bei einem Konzert dachte: „Ich werde hier rübergehen und sehen, ob mich jemand aufhält.“ Er bemerkte, dass „niemand [ihn] an irgendeinem Ort aufhielt“, an den er sich wagte. Schließlich sei er genau an diesem Ort gelandet, wo er Mick Jagger direkt auf der Bühne sehen konnte.

Während des Songs „Jumpin‘ Jack Flash“ sei Jagger allerdings herunter gerannt und es habe sich herausgestellt, dass die Stelle, an der Wilson stand, ein Teil der Bühne war. „Also erstarrte ich irgendwie und versuchte, unauffällig zu sein … Und dann kam jemand herübergerannt und schrie, ,Verschwinde! Weg da! Du hast hier nichts zu suchen!‘“

… für eine Nacht

Wie Wilson weitererzählt, sei er an besagtem Abend ins Bett gegangen und habe sich gedacht: „Oh mein Gott, das war ein ziemlich krasses Erlebnis. Und dann bekomme ich am nächsten Morgen einen Anruf von Micks Sicherheitsteam: ,Hast du das Laminat?‘ ,Ja, ich habe es noch.‘“ Daraufhin sei jemand gekommen und habe ihm den Pass wieder abgenommen.

Die Rolling Stones arbeiten derzeit mit Hochdruck an ihrem neuen Studioalbum. Im Februar wurde vermutet, dass die Band sogar Paul McCartney und Ringo Starr für das Album angeheuert habe, das von Andrew Watt produziert wird.