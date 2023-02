Erster Trailer: Owen Wilson als Bob Ross

Bob Ross in seiner berühmten Fernsehsendung „The Joy Of Painting“

Die Produktionsgesellschaft IFC Films hat einen ersten Trailer für den an den US-Maler Bob Ross angelehnten Film „Paint“ veröffentlicht. In der Komödie von Brit McAdams verkörpert Owen Wilson den Vermonter Maler „Carl Nagyl“, der ebenfalls eine Mal-Show und dazu das Aussehen Bob Ross‘, vor allem seine markante Frisur hat. Der Film ist für den 7. April in den US-amerikanischen Kinos angekündigt.

Ross moderierte von 1983 bis 1994 die beliebte TV-Show „The Joy of Painting“, in der er seine Maltechnik präsentierte, bevor er 1995 im Alter von 52 Jahren verstarb. Vorwiegend war er für seine Landschaftsmalerei bekannt. Die späteren Folgen seiner Serie werden teilweise immer noch ausgestrahlt, auch in Deutschland.