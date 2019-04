Die achte und finale Staffel von „Game of Thrones“ wird in wenigen Tagen Premiere feiern und mehr als einen Monat lang die Erde zum Stillstand bringen. Während schon jetzt Millionen Fans, die alle Episoden gesehen haben, sehnsüchtig auf die versprochene epische Schlacht und eine sicher überraschende Auflösung warten, fragen sich viele: Warum nur dieser Hype?

Für Außenstehende, die bislang höchstens mal eine Folge nebenbei geschaut haben, ist alles andere als klar, worum es eigentlich geht. Zumal die Handlungsbögen mit späteren Seasons noch verwirrender werden und das Figurenpersonal reichlich schwer zu durchschauen ist.

Glücklicherweise hat Comedian James Corden die bisherigen 67 Episoden der HBO-Serie alle angeschaut und für seine Zuschauer in nur vier Minuten zusammengefasst.

„Game of Thrones“: Alle wichtigen Ereignisse in Reimen

Im Clip übernimmt der Moderator der „Late Late Show“ jede Staffel so schnell und effizient durch wie möglich und liefert damit auch für Die-Hard-Anhänger der Fantasy-Reihe die perfekte Einstimmung.

Besonderer Gag: Corden hechtete mit Reimen durch alle wichtigen Handlungsstränge, von Jamie Lannisters größter Schmach bis zur legendären Roten Hochzeit. „No other scene made me cry more. You know his name: Hodor. Hodor. Hodor.“

Und weiter: „For fans of the show/the haze is starting to clear/in just four more days/winter is here.“

Die achte Staffel von „Game of Thrones“ startet am kommenden Sonntag (14. April). ROLLING STONE wird von jeder Folge berichten.

