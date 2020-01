Ozzy Osbourne sorgt bei Grammys für Tränen und Lachanfälle

Sharon Osbourne hat sich für 2020 auf die Agenda gesetzt, ihre Lebensgeschichte zu verfilmen. Da spielt natürlich auch der Black-Sabbath-Sänger eine nicht ganz unbedeutende Rolle.

Sharon Osbourne möchte so schnell es geht eine filmische Biographie über Kindheit, Karriere und Liebesleben mit Ozzy Osbourne auf die Leinwand bringen. Das erzählte sie bei einem Auftritt in der US-Show „The Talk“. „Ich will einen Film über meinen Mann produzieren“, sagte sie. Dabei zeigte sie auf ein mitgebrachtes Bild des ehemaligen Sängers von Black Sabbath, der wegen seines Gesundheitszustandes in der letzten Zeit öfter in den Schlagzeilen war. Gerüchte über ein Biopic über den einstigen Fledermausbeißer gibt es schon länger. Es soll angeblich schon ein Drehbuch gegeben haben, das in Hollywood die Runde machte und bei dem sowohl Sharon als…