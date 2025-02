Ozzy Osbourne: „Ich kann zwar nicht mehr laufen, lebe aber noch“

Mit großem Bahnhof und Top-Gästen ist Mitte der Woche die Live-Reunion von Black Sabbath in ihrer Heimatstadt Birmingham verkündet worden. Das erste Treffen der legendären Besetzung mit Drummer Bill Ward seit zwanzig Jahren. Ein Wiedersehen, das gleichzeitig ein Abschied für immer werden wird.

Sänger Ozzy Osborne hat sich nämlich in seiner Sendung „Ozzy’s Boneyard“ auf der Plattform SiriusXM zu der Megashow im Stadion von Aston Villa geäußert. Er teilte mit, dass seine Beine nicht mehr richtig mitmachen, an Herumturnen auf der Bühne wäre kaum zu denken.

„Ich habe es bis 2025 geschafft. Ich kann nicht mehr laufen, ok. Doch wisst ihr, was ich über die Feiertage gedacht habe? Trotz meines Gejammers bin ich noch am Leben“, sagte er mit Kämpfergeist. „Ich jammere vielleicht, aber wenn ich mich sonst so umschaue. Da draußen gibt es Leute, die nicht halb so viel erlebt haben wie ich und längst nicht so lange durchgehalten haben.“

Das größte Heavy-Metal-Konzert aller Zeiten?

Das Hochamt in Birmingham firmiert unter dem Motto „Back to the Beginning“. Wie bereits gemeldet, schauen viele prominente Bands und Musikerkumpels mit Kurzshows vorbei. Darunter Metallica, Slayer, Anthrax Pantera, Lamb Of God, Mastodon oder Alice In Chains. Mittlerweile ist von „der größten Heavy-Metal-Show aller Zeiten“ die Rede.

Die Koordination und musikalische Leitung übernimmt Tom Morello, Ex-Gitarrist von Rage Against the Machine.

Die Gewinne der Stadionshow kommen regionalen Charity-Organisationen und einem Kinderkrankenhaus zugute, dazu „Cure Parkinson’s“. Das ist die britische Sektion zur Erforschung und Therapie der Krankheit, die 2019 erstmals bei Ozzy Osbourne diagnostiziert wurde.

Updates zum Gesundheitszustand bei Ozzy Osbourne

Im Interview der BBC erklärte Managerin Sharon Osborne, dass „Back To The Beginning“ für ihren Mann ein würdiger Abschluss seiner Karriere sei. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Absagen aufgrund der gesundheitlichen Probleme. „Es geht ihm wirklich gut“, sagte sie. „Er ist aufgeregt, weil er wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen sein will. Es ist für alle aufregend. Ozzy hatte bislang keine Gelegenheit, sich von seinen Freunden und Fans zu verabschieden, und auch das Gefühl verloren zu sein. Hier findet er noch einmal Halt!“

In der britischen Tageszeitung „The Sun“ gab sie weitere Details zur aktuellen Lage bei Ozzy. „Er ist sehr glücklich, dass er zurückkommt und sehr emotional deswegen. Parkinson ist eine fortschreitende Krankheit. Nichts, was man stabilisieren kann. Es betrifft verschiedene Teile des Körpers, vor allem seine Beine. Aber seine Stimme ist so gut wie nie zuvor.“

In einer Vorabstory für den „NME“ besichtigten Sharon Osborne und Gitarrist Tony Iommi den Villa Park, wo bereits beflockte Trikots mit den Namen der Promi-Gastbands in der Umkleidekabine hingen.

Iommi dankte bei dieser Gelegenheit allen Kollegen, die unkompliziert zugesagt hätten, Black Sabbath Tribut zu zollen. „Könnt ihr euch das Foto am Ende vorstellen, mit all diesen Jungs zusammen?, so Sharon Osborne. „Ein absolutes Treffen der Ikonen. Dieses Abschlussfoto wird unglaublich sein und es wird in die Geschichte eingehen.“