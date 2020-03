Ozzy Osbourne: „Ich war sexsüchtig“

Die neue Platte des ehemaligen Sängers von Black Sabbath war international ein Mega-Erfolg, erreichte die Top 10 der Charts unter anderem in den USA, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Australien, Italien und Irland.

Erst vor kurzem erzählte Ozzy Osbourne, wie befreit er an die Aufnahmen für seine neue Solo-Platte „Ordinary Man“ heranging. In einem echten Seuchenjahr für den Sänger (zahlreiche Verletzungen und Erkrankungen fesselten ihn monatelang ans Bett) brachten die neuen Songs auch Entspannung mit sich. Das scheinen auch die zahlreichen Fans rund um den Globus so herauszuhören. Sie machten „Ordinary Man“ in der ersten Woche nach der Veröffentlichung zur erfolgreichsten Platte in der Karriere des 71-Jährigen - wenn man hierfür nur Positionen in den Charts in Augenschein nimmt. Wie „Consequence Of Sound“ meldet, debütierte die LP auf Platz 3 der Billboard 200-Charts…