Paris Hilton „endlos dankbar“: Utah-Schule, in der sie Missbrauch erlitten haben soll, verliert Lizenz

Das Internat in Provo, Utah, in dem Paris Hilton als Teenager Missbrauch erlitten haben soll, verliert seine Betriebslizenz – das berichtet die BBC.

„Mehr als fünfzig Jahre lang traten Kinder vor und schilderten Missbrauch, Vernachlässigung und Trauma“, sagt Hilton in einem Statement gegenüber ROLLING STONE. „Heute hat der Staat bestätigt, was Überlebende schon immer wussten: Die Provo Canyon School hat die ihr anvertrauten Kinder im Stich gelassen. Ich war eines dieser Kinder. Ich weiß, wie es sich anfühlt, um Hilfe zu schreien und zu glauben, dass niemand kommt. Heute wissen die Kinder, die noch in dieser Einrichtung sind, dass endlich jemand kommt, um sie zu schützen.“

Das Utah Department of Health and Human Services (DHHS) schickte der Provo Canyon School am Montag (7. Juli) ein Schreiben, wonach alle Leistungen am Standort Springville bis zum 6. August eingestellt werden müssen – wegen „anhaltender, chronischer Nichteinhaltung geltender Vorschriften, Gesetze und Anforderungen“ durch den Betreiber.

Schwere Vorwürfe gegen die Schule

Die Mitteilung führte mehrere Fälle an, in denen das DHHS der Ansicht war, die Schule habe gegen Regeln verstoßen. Darunter „unnötige Fixierung und aggressiven Körperkontakt“ gegenüber einem Bewohner sowie das „Versäumnis sicherzustellen, dass jeder Klient das Recht hat, frei von potenziellem Schaden oder Gewalt zu sein.“ Die Schulleitung hat 15 Tage Zeit, eine Anhörung zu beantragen.

Eine Stellungnahme der Provo Canyon School lag ROLLING STONE zunächst nicht vor. Laut BBC teilte die Schule lokalen Medien mit, sie prüfe „alle verfügbaren rechtlichen und administrativen Optionen, einschließlich einer Berufung.“

Hilton, 45, sprach in dem 2020 erschienenen Dokumentarfilm „This Is Paris“ über ihre Erlebnisse an der Provo Canyon School. Sie schilderte, ihre Eltern hätten sie Mitte der Neunziger dorthin geschickt, weil sie ihr ausschweifendes Leben für außer Kontrolle geraten hielten. Während ihres Aufenthalts soll Hilton geschlagen worden sein, bis zu 20 Stunden in Einzelhaft verbracht haben und unbekannte Tabletten bekommen haben. Von dem, was sie durchmachte, hätten ihre Eltern nichts gewusst, sagte sie.

Hiltons Reaktion auf den Lizenzentzug

In ihrem Statement zum Lizenzentzug fügte Hilton hinzu: „Das kleine Mädchen in mir, dem man sagte, es werde nie geglaubt werden, fühlt sich heute so bestätigt. Wir haben die Wahrheit gesagt. Das haben wir immer. Keine Institution ist mächtig genug, um nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wenn Überlebende sich weigern zu schweigen, ist Veränderung möglich.“

Hilton feierte die Nachricht auch auf Instagram. „Auch wenn nichts das Trauma ungeschehen machen kann, das so viele von uns erlitten haben, ist heute ein wichtiger Schritt zum Schutz künftiger Generationen“, schrieb sie. „An alle Überlebenden, die ihre Geschichte geteilt haben, alle Unterstützer, die an unserer Seite standen, und alle, die uns geglaubt haben – dieser Moment gehört uns allen. Ich bin jedem einzelnen Menschen, der dazu beigetragen hat, das möglich zu machen, unendlich dankbar.“

Zu Hiltons Vorwürfen hatte die Schule 2020 erklärt, der Betrieb habe im Jahr 2000 den Eigentümer gewechselt; in jenem Jahr zahlte die Muttergesellschaft Universal Health Services 117 Millionen Dollar, um mutmaßliche Verstöße gegen den False Claims Act beizulegen – ein US-Bundesgesetz, das unter anderem sicherstellen soll, dass Patienten angemessene und geeignete Leistungen erhalten.

Hiltons Aussage vor dem Kongress

2021 sprach Hilton vor dem US-Kongress und warb dort für einen Rechtekatalog für Jugendliche in solchen Einrichtungen. „In der Provo Canyon School in Utah bekam ich Kleidung mit einer Nummer auf dem Etikett. Ich war nicht mehr ich selbst – ich war nur noch Nummer 127“, sagte sie zu den Kongressabgeordneten. „Ich wurde gezwungen, elf Monate am Stück drinnen zu bleiben, kein Sonnenlicht, keine frische Luft. Das galt als Privileg. Ich wurde gewürgt, ins Gesicht geschlagen, beim Duschen von männlichem Personal beobachtet, mit vulgären Namen beschimpft, gezwungen, Medikamente ohne Diagnose zu nehmen, erhielt keine angemessene Schulbildung, wurde in Einzelhaft in einem Raum geworfen, der mit Kratzspuren bedeckt und mit Blut beschmiert war – und vieles mehr.“

In einem Video-Meinungsbeitrag der „New York Times“ aus dem Jahr 2022 erhob die Prominente weitere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen das Personal der Schule. „Sehr spät in der Nacht – so gegen drei oder vier Uhr morgens – brachten sie mich und andere Mädchen in diesen Raum und führten medizinische Untersuchungen durch“, berichtete sie. „Das war nicht einmal mit einem Arzt. Es waren ein paar verschiedene Mitarbeiter, die uns auf einen Tisch legen und ihre Finger in uns einführen ließen. Ich weiß nicht, was sie taten, aber es war definitiv kein Arzt.“ Im selben Jahr berichtete die „Times“, die Schule sehe sich einer Klage von 49 Klägern ausgesetzt, die einem früheren ärztlichen Direktor sexuellen Missbrauch vorwarfen.

Der ABC-Lokalsender KTVX aus Springville, Utah, berichtete, die Schule sei im Mai mit Notfallsanktionen belegt worden, nachdem Behörden erfahren hatten, dass sie einem 13-jährigen Klienten angeblich medizinische Behandlung verzögert hatte – dessen Familie daraufhin Klage einreichte. Die Klageschrift enthielt zudem den Vorwurf, ein Mädchen habe eine Nierenerkrankung entwickelt, weil eine medizinische Behandlung neun Tage lang hinausgezögert worden sei.