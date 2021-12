Instagram: Paris Jackson badet nackt in „Liebe, Reinheit und Schwesternschaft“

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

Paris Jackson beim Beach Life Music Festival, 10. September 2021 in Redondo Beach, Californien. (Foto: Scott Dudelson/Getty Images).

Michael Jackson legte bekanntermaßen viel Wert darauf, dass der Alltag seiner Kinder privat blieb. Doch Tochter Paris Jackson scheint diese Einstellung nicht zu teilen. Zumindest lässt das ein kürzlicher Instagram-Post vermuten. Dort teilte die junge Sängerin kürzlich ein Foto, auf dem sie bloß leicht bekleidet, oder besser gesagt, quasi splitterfasernackt zu sehen ist.

Es handelt sich dabei um eine Momentaufnahme eines spirituellen Mondrituals. Dabei badet Paris „in Liebe, Reinheit und Schwesternschaft“, wie in der Bildbeschreibung zu lesen ist. Auf dem Foto kniet sie nackt auf dem Boden und streckt ihre tätowierten Arme in Richtung des dunklen Nachthimmels. Ihr Kopf liegt im Nacken, und als einziges Kleidungsstück dient ihr ein Kopftuch. In den Kommentaren schreiben Paris‘ Fans Statements wie „Wunderschön! Genau wie von der Natur vorgesehen!“ oder „Eine Göttin“.

Auch vor wenigen Wochen gab Paris ihren Followern private Einblicke in eine ähnliche Mondzeremonie. Je nach Mondphase dienen Mondrituale unterschiedlichen Zwecken. Von der Erfüllung von Träumen, dem Heilen alter Wunden oder dem Herbeirufen einer geliebten Person.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Paris Fotos auf Instagram postet, auf denen sie nackt zu sehen ist. Damals erntete sie einiges an Kritik. Nacktheit korreliere für sie allerdings nicht unbedingt mit Sexualität, teilte sie seinerzeit in der Caption eines Instagram-Posts mit.

Nacktheit als eigene Philosophie

„Ich sage es gerne noch einmal für alle, die infrage stellen, wofür ich stehe und wie ich meine Persönlichkeit ausdrücke. Nacktheit wurde zu einer Bewegung, die zum Ziel hatte, zurück zur Natur zu kehren, seine Freiheit auszudrücken, sich gesünder zu fühlen, und wurde sogar als eine eigene Philosophie bezeichnet. Nackt zu sein ist ein Teil dessen, was uns menschlich macht“, schreibt Jackson darin, „Nicht nur, dass unser Körper unser Tempel ist und auch als dieser verehrt werden sollte; es ist zudem auch ein Teil des Feminismus, in der Lage zu sein, dich selbst auf deine eigene Art auszudrücken, ganz gleich, ob das darin besteht, konservativ zu sein und eine Menge Kleidung zu tragen oder darin, dich nackt zu zeigen.“